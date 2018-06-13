Ещё
В Самарской области грибники открыли сезон «тихой охоты»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самарской области грибники открыли сезон «тихой охоты» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители губернии радуются открытию грибного сезона. Они делятся фотографиями удачной «охоты» в соцсетях.
— Вот таких красавцев нашли в Петра Дубраве. Это белые грибы. Набрали много, они оказались вкусные, — рассказала 63.ru одна из жительниц Самары.
Спрятался в травке, но его нашли
— Приехали за вениками, а нашли огромный гриб! Трогать не стали, пусть растёт, — похвастался ещё один самарец.
«Ты не прячь, грибок, под листок свой бок»
Синоптики отмечают, что лето в регионе в этом году аномально холодное. Благодаря нежаркой погоде и частым дождям грибы растут особенно активно.
А сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области напоминает: ежегодно в России регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов.
— Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Также не рекомендуется кормить грибами детей до 14 лет — в их организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания такой тяжёлой пищи, — напомнили в ведомстве.
Правила грибника:
Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых пунктов, в экологически чистых районах.
Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора.
63.ru: последние новости
«Стену плача» на спуске площади Славы украсили спортивной инсталляцией С ложкой и подстаканником: на самарском ж/д вокзале установили памятник стакану Научное шоу на кухне: устраиваем взрыв в тарелке вместе с многодетной мамой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»22
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»11
Сексуальные жены миллиардеров1
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение