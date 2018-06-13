В Самарской области грибники открыли сезон «тихой охоты»

Жители губернии радуются открытию грибного сезона. Они делятся фотографиями удачной «охоты» в соцсетях.

— Вот таких красавцев нашли в Петра Дубраве. Это белые грибы. Набрали много, они оказались вкусные, — рассказала 63.ru одна из жительниц Самары.

Спрятался в травке, но его нашли

— Приехали за вениками, а нашли огромный гриб! Трогать не стали, пусть растёт, — похвастался ещё один самарец.

«Ты не прячь, грибок, под листок свой бок»

Синоптики отмечают, что лето в регионе в этом году аномально холодное. Благодаря нежаркой погоде и частым дождям грибы растут особенно активно.

А сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области напоминает: ежегодно в России регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов.

— Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки — хитина. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Также не рекомендуется кормить грибами детей до 14 лет — в их организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания такой тяжёлой пищи, — напомнили в ведомстве.

Правила грибника:

Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых пунктов, в экологически чистых районах.

Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора.