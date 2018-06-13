Короли подиума: 5 самых востребованных мужчин-моделей

Мы решили выяснить, кому из сильного пола покорилась современная модная индустрия!

Дэвид Ганди

Дэвид Ганди — мужчина, перед красотой и обаянием которого не устоит ни одна женщина. Его неоднократно называли самым успешным манекенщиком современности. Пленительный взгляд и мужественные выразительные скулы помогли ему стать бессменным лицом модного дома Dolce & Gabbana. Великий Карл Лагерфельд публично восхищался данными красавца и официально провозгласил себя поклонником Дэвида. К вышеперечисленным достоинствам Ганди относят тот факт, что он еще и натурал! Уникальное явление для модной индустрии, согласись. Манекенщик выбирает себе спутниц исключительно из числа топ-моделей и актрис. Среди его возлюбленных были замечены Сара Энн Макклин и Молли Кинг . Роман с умопомрачительной Бьянкой Балти , который завязался на съемках рекламной компании D&G, был окутан пеленой тайны. Все фэшн-сообщество следило за развитием отношений одной из самых красивых пар в мире. Сам молодой человек довольно скромно описывает спутницу своей мечты: «Совершенство — это женщина, которая заставит меня смеяться».

Дэвид Ганди является воплощением традиционного английского стиля. Манекенщик родился и вырос в графстве Эссекс. По его признанию, в школе над ним часто подшучивали из-за лишнего веса. Сегодняшние многомиллионные контракты с Dunhil, Carolina Herrera, Zara и Dolce & Gabbana демонстрируют превосходную физическую форму Ганди. Завистникам остается лишь нервно перечитывать его колонку о стиле в журнале Vogue и пытаться воссоздать уникальный шарм Дэвида Ганди.

Ноа Миллс

Еще один представитель модного дома Dolce & Gabbana. Модель канадско-американского происхождения может похвастаться еще и талантом актера. Кареглазый брюнет мгновенно завладел сердцами прекрасной половины человечества, появившись на обложке издания Surface в 2006 году.

С этого момента Ноа начинает сотрудничество с именитыми мировыми брендами. Lacoste, Babab Republic, Carlo Pazolini, Esprit и многие другие модные дома мечтали увидеть статного мускулистого красавца в своих рекламных кампаниях.

О детстве и юности Миллса известно крайне мало. Ноа Миллс был пятым, самым младшим ребенком в семье. Карьеру модели юноша начал уже в 2003 году, когда его старшая сестра настояла на том, чтобы он отправил свои фотографии в модельное агентство. Сестринский инстинкт не подвел. Молодой человек мгновенно попал в базу ведущего модельного агентства Канады.

Свою личную жизнь Ноа держит в строжайшем секрете. Поэтому СМИ не упускают возможности упрекнуть его в нетрадиционной ориентации. К счастью, красавчик не обращает внимания на бессмысленные слухи.

Он уверенно закрепил свои позиции в рейтинге Forbes и активно занимается актерской карьерой. Означает ли это, что на одного голливудского красавчика станет больше? Узнаем в ближайшее время!

Тайсон Баллоу

Тайсон, американская супермодель из Техаса, известный как обладатель проникновенного взгляда и пышной каштановой шевелюры, стабильно занимает одно из лидирующих мест в списке самых высокооплачиваемых моделей-мужчин.

В 2000 году Тайсон становится лицом рекламной компании Jil Sander, которую снимает несравненный Марио Сорренти . После оглушительного успеха этих снимков Тайсону предложили сотрудничество с Valentino, Perry Elis, Moschino, Dolce & Gabbana, Hugo Boss.

Ненасытные глянцевые издания неустанно помещали юношу на свои обложки. Vogue, Jelouse, The Face, Harper’s Bazaar, Numero — все авторитетные журналы мира высокой моды признали уникальные данные манекенщика.

Тайсон Баллоу не стремится попасть в Голливуд. Свою карьеру модели он решил дополнить собственным модельным агентством. Основав «Page Packers», Тайсон хочет помочь молодым парням и девушкам, мечтающим о жестоком мире высокой моды.

Артур Кульков

Манекенщик русского происхождения, который является действующим лицом аромата Tommy Hilfiger Freedom. Помимо невероятно притягательной внешности, Артур может похвастаться впечатляющими гонорарами и почетным местом в рейтинге Forbes.

Кареглазый красавец родился в 1983 году в Сибири. В раннем детстве мальчик переехал вместе с родителями в Нью-Йорк. Именно в этом городе и началась его модельная карьера.

В 2008 году Артур снялся в рекламных кампаниях Original Penguin, Barneys. Затем последовали контракты с Esprit, Lacoste, Calvin Klein, Moschino, Prada, Dior. Кроме ведущих западных и европейских дизайнеров Кульков с легкостью покорил авторитетный глянец. GQ, Manifesto Magazine, Harper’s Bazaar, Vogue — обложку каждого из них неоднократно украшала атлетичная фигура Артура Кулькова.

Недавно стало известно о романе русского манекенщика с белорусской моделью Женей Катавой. Западные СМИ постоянно твердят о скорой помолвке и надвигающейся свадьбе. Посмотрим, действительно ли намерения влюбленных серьезны.

Артур Кульков доказывает личным примером, что талантливый человек одинаково успешен во многих сферах. Его актерская карьера находится на начальной стадии, но он не перестает работать над собой и развиваться в профессиональном плане. Одной из его последних ролей является роль боксера в американской короткометражной драматической ленте «Главное событие».

Матиас Лауридсен

Манекенщик из Дании, карьера которого развивается крайне стремительно. Голубоглазый брюнет родился в Копенгагене в 1984 году. Свои первые модельные контракты он подписал в 2003 году. В это же время он принял участие в своих первых показах на подиумах у Lacoste, Miu Miu, Marc by Marc Jacobs. Сам Лагерфельд, чей авторитет в мире моды неопровержим, фотографировал юношу для Numero.

Бурное начало карьеры предвещало не менее стремительное ее развитие. В последующие годы Матиас участвовал в рекламных кампаниях у Paul Smith, Gucci, Burberry, Missoni, Diesel, Michael Kors.

Модные критики считают Лауридсена уникальным манекенщиком, так как ему удается сниматься для глянца, статно вышагивать по подиуму и превращать обычные рекламные кампании в произведение искусства от кутюр. А за идеальную внешность Матиаса и вовсе прозвали в мире высокой моды «принц датский».

На некоторых снимках виднеется шрам на левой щеке, который он получил еще в детстве. Но ведь шрамы лишь украшают настоящего мужчину, не так ли?

Фото: Getty images Russia, rex features/Fotodom

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