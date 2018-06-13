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В ГД внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов с гражданами РФ
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В ГД внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов с гражданами РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство в среду внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранцам, состоящим в браке с гражданином России, в том же регионе, где живет его супруг (супруга). Документ призван снизить количество фиктивных браков, говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных.
"Проект федерального закона направлен на исключение случаев злоупотребления иностранными гражданами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством РФ квоты и на снижение количества фактов регистрации фиктивных браков", — подчеркивают разработчики.
В частности, документом устанавливается, что «разрешение на временное проживание в РФ без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином РФ, в том же субъекте РФ, в котором расположено место жительства гражданина РФ, являющегося его супругом (супругой)». Подобную связь получения разрешения на временное проживание в РФ и места жительства гражданина России законопроектом предлагается установить для иностранных граждан, имеющих родителей и детей — россиян.
При этом ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта РФ, на территории которого иностранцу выдано разрешение на временное проживание в стране, предлагается не распространять на временно проживающего в РФ гражданина, получившего статус участника (члена семьи участника) госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. Исключения также составят случаи переезда данного иностранца к новому месту жительства россиянина, являющегося его супругом (супругой), родителем, ребенком.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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