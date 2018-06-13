Любовь вдребезги: Что будут делить Шнуров с Матильдой после развода

Брак лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с бизнесвумен и балериной Матильдой не дотянул до восьмой годовщины. Пара официально объявила о разводе в соцсетях. Так как о причинах расставания ничего конкретного сказано не было, то народ в соцсетях сделал единственный вывод: гулял, виновен! К тому же Сергей в свойственной ему манере подогревал интерес к теме измен. Написал пару стихов о том, как сейчас ему непросто, а на вопрос подписчицы «Такой бедный, лиричный, многострадальный. Когда […] пихал в других баб, небось не ныл?» ответил: «Ныл, но по другому поводу». Уместно вспомнить и недавнюю книгу о Сергее, в которой говорится о его измене Матильде на старте их отношений.

Но версия, что именно Сергей напортачил, не единственная. В интервью журналу Esquire Шнурова спросили, пытался ли он наладить отношения с Матильдой — склеить, так сказать, разбитую чашку любви. «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз…» — отреагировал Сергей. Вероятно, намекая, что это не он жену бросил, а ровно наоборот.

Между тем в светских кругах активно обсуждают финансовую сторону грядущего развода. Говорят, что никаких договоренностей о разделе имущества пока нет, но стороны все же подыскивают адвокатов, и бой может случиться жаркий. Несмотря на то что жена помогла Сергею выбраться из беспробудного пьянства, деньги в семье всегда зарабатывал он. В любом состоянии.

За семь лет брака Матильда обзавелась рестораном «КоКоКо» на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге и балетной школой «Айседора» в доме на улице Пестеля. Здесь же находятся две общие квартиры супругов плюс еще одна персонально Матильды. Естественно, у нее есть автомобили, а именно три шикарных BMW. Кроме того, за годы брака Матильда получала в подарок драгоценности и дорогие вещи. А ведь еще есть активы ее супруга, который, по данным Forbes, зарабатывает в год до $11 млн Кому что достанется, вопрос открытый.

Но нет худа без добра: Сергей признался, что любовные страдания дали новый виток его творчеству. Так что плодовитый артист Шнуров быстро восстановит свои капиталы после развода, если он все-таки состоится.

Комментарий специалиста — Анастасия Белодубровская, психолог: «Браки рушит рутина» — Кризис семи лет — один из самых опасных периодов в супружеских отношениях (Шнуровы миновали этот рубеж меньше года назад, а Прилучные вплотную к нему приблизились. — Авт.). К этому времени, как правило, жилищный вопрос решен (куплены квартиры, дачи, машины), в карьерном и личностном росте вершины взяты. И в графике семейных отношений начинается линия спокойствия и рутины. Она и является главной причиной разводов. Люди настолько хорошо знают друг друга, что им может стать скучно. Прекращается выработка гормона счастья — серотонина. Им хочется новых впечатлений и ощущений. Это и провоцирует развод. Спасти семью можно, если вовремя обратиться за помощью к психологу.