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Ландшафтные дизайнеры хотят превратить Севастополь в степь
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Ландшафтные дизайнеры хотят превратить Севастополь в степь 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Севастополе разрабатывают новую концепцию озеленения города. Участники круглого стола «Из города камней — в город-парк», который состоялся сегодня, отметили, что за последние несколько десятилетий зеленые насаждения Севастополя сократились во много раз.
В Севастополе превалируют те же негативные тенденции в вопросах озеленения, как и в большинстве городов страны. Древесные посадки устаревают и гибнут от заболеваний и недостатка полива, практически отсутствуют кустарники, вырубленные с целью безопасности, остаются островки газона и яркие аляповатые однолетние растения, высадка которых дорого обходится государству.
«Однолетники давно не в моде и часто не подходят сухому климату, потому что они горят и требуют определенных условий. Во всех городах, не только в Севастополе, должны разрабатываться концепции древесной посадки, а также высаживать те растения, которые характерны и естественны для данной местности. Соответственно, если Севастополь находится в зоне сухих степей, то природа внутри должна имитировать сухую степь, но в кристализированном виде. Это должны быть яркие цветущие многолетники, например, шалфеи, маки, лаванда, чайная роза», — уверена дендролог, ландшафтный дизайнер и владелец питомника Екатерина Жукова.
Посадка однолетних культур в среднем обходится городу в пять тысяч рублей на квадратный метр ежегодно. Посадка многолетних культур, которые не нужно высаживать каждый год, будет стоить как минимум вдвое дешевле. К тому же такие растения живут от пяти до десяти лет, что еще более сокращает затраты на озеленение.
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