Какие чукчи-мужчины носят женскую одежду

Отечественные и зарубежные исследователи Чукотки оставили многочисленные свидетельства ритуальных половых «перерождений» чукчей.

«Это требование духов»

Как пишет автор известного труда «Превращение пола» российский и советский этнолог и этнограф А. Н. Максимов, первое письменное упоминание о «нестандартных» взаимоотношениях «чукоч» есть в обращении в камер-коллегию (подобие министерства; коллегии были созданы при Петре I) иркутского губернатора генерал-поручика Адама Бриля.

Адам Иванович в 1770 году среди прочих сведений докладывал о том, что «чукочи» «мужеска пола» посредством «волшебства» становятся женщинами и сожительствуют с мужчинами, выходя друг за друга замуж.

Чуть позже, во второй половине 80-х годов XVIII века, проявления нетрадиционной ориентации у чукчей наблюдал немецкий путешественник и этнограф Карл Генрих Мерк. Мерк довольно осторожно описывает процедуру превращения у чукчей мужчины в женщину, делая акцент на проявлении шаманизма — по верованиям чукчей, якобы по повелению дьявола (как вариант — духов) отдельные шаманы начинают вести себя как женщины — меняют одежду, заплетают волосы в прическу, надевают женские украшения. Затем живут с мужчинами «как добрые хозяйки». Чаще всего, по наблюдениям Мерка, подобное происходило у оседлых чукчей. [С-BLOCK]

Затем об этом явлении среди чукчей сообщил известный российский мореплаватель и полярный исследователь Фердинанд Врангель, в 20-х годах XIX века посетивший Чукотку. Фердинанд Петрович не скрывал своего изумления от увиденного.

Мореплаватель писал, что вполне «нормальные» с виду молодые чукчи-мужчины одеваются и украшают себя по-женски, кокетничают с представителями своего же пола. Русские с отвращением смотрели на все это, но, как пишет Врангель, они остались непонятыми чукчами — для них подобные отношения были в порядке вещей.

«Эрккальяольтэ» и кэлэ

В это же время схожие впечатления от подобного костюмированного представления по смене пола у чукчей получил другой российский путешественник, изучавший Чукотский полуостров — Федор Петрович Литке. Он писал, что чукчи, по их же собственным утверждениям, начинают сожительствовать с представителями своего же пола «по дьявольскому наущению».

Исследователь Северной и Северо-Восточной Сибири Николай Львович Гондатти в конце XIX века опубликовал воспоминания о своем путешествии на Чукотку, где упомянул и о «эрккальяольтэ» — переодетых в женскую одежду мужчинах, выполнявших по большей части немужскую работу. Но вместе с тем этих «перерожденцев» чукчи страшились даже больше, чем шаманов. [С-BLOCK]

Изучающие данный феномен отечественные ученые считают, что наиболее полно его осветили российские этнографы Владимир Германович Богораз и Владимир Ильич Иохельсон в конце XIX — начале XX века. Богораз писал, что у чукчей превращение мужчин в женщин по приказу кэлэ (духов) с сопутствующим этому изменением внешнего облика встречается чаще, чем обратный процесс.

И происходит это главным образом по достижению половозрелого возраста. Причем чукча подчас может носить женское одеяние и иметь при этом полноценную семью, с женой и детьми. Крайняя степень превращения — это когда вместе со сменой внешних атрибутов полностью изменяется поведение и стиль жизни чукчи-«перерожденца».

«Жена» могла «сходить налево»

По «наущению духов» у чукчей могут превратиться в мужчин и женщины. Они также переодеваются в мужское платье и стремятся освоить ремесла, которыми занимаются мужчины — рыбалку и охоту.

Нетрадиционные отношения, по сведениям В. Г. Богораза, налаживались среди чукчей тоже без особых проблем и «освящались» «пожеланиями духов». Причем «жена» могла вполне традиционным способом забеременеть «на стороне», чтобы такая «семья» могла иметь детей.