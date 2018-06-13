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Лето на «Сплетнике»: Кети Топурия, Елена Перминова, Нина Агдал в бикини наслаждаются солнцем и морем
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Лето на «Сплетнике»: Кети Топурия, Елена Перминова, Нина Агдал в бикини наслаждаются солнцем и морем 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Елена Перминова / Кети Топурия Пока москвичи ждут потепления (на следующей неделе обещают до +30), многие звезды уже вовсю наслаждаются жарким солнцем, ведь они могут позволить устроить себе каникулы в любое время года и улететь нежиться на пляже хоть на край света. Елена Перминова, Кети Топурия, Нина Агдал, Марина Линчук, Белла Торн и многие другие последнюю неделю проводили летние каникулы на морском побережье и делились со своими подписчиками в соцсетях горячими отпускными снимками в бикини. Все, разумеется, демонстрируют прекрасную форму, о чем фолловеры не перестают сообщать девушкам в соцсетях. Даже Елена Кулецкая, которая вот-вот родит второго ребенка. Однако для самих звезд понятие «прекрасная форма» довольно условное, ведь главное — это быть в гармонии с собой. Так, Нина Агдал, опубликовав фотографию в бикини, посвятила свой пост рассказу о бодишейминге, с которым она неоднократно сталкивалась на протяжении модельной карьеры.
Нина Агдал Как и у всех, у меня были периоды, когда я не чувствовала себя комфортно в купальнике или даже в джинсах-скинни — мне казалось, что у меня свисает живот, а попа слишком большая. Мне всегда было неуютно в платьях и блузках, которые подчеркивали декольте или плечи, потому что грудь казалась мне слишком пышной, а плечи — плечами пловчихи. У каждого из нас есть свои комплексы, это нормально. Главное, чтобы они не позволяли неуверенности в себе победить и заставить поверить, что мы недостаточно привлекательны или хороши, что это то, что определяет нас. Все наши «недостатки» прекрасны, потому что именно они делают нас уникальными, — заключила бывшая девушка Леонардо ДиКаприо, и фолловеры ее поддержали.
Кети Топурия
Елена Перминова
Елена Кулецкая
Елена Кулецкая с дочкой
Елена Кулецкая
Марина Линчук
Екатерина Одинцова
Алисса Милано
Белла Торн
Кортни Кардашьян
Даша Чаруша
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