УрФО: хороший Царь, холи-туман и вера в подсознательное

Как-то на удивление тихо прошли у блогеров праздничные выходные. Видимо, устав от шумных будней, все решили провести этот день в тишине, поэтому и новостей о праздновании Дня России в ленте новостей почти не было. Хотя, может, все еще впереди. Помимо самого праздника, в эти дни было еще много тем для рассуждений, подробнее — в нашем обзоре.

Житель Челябинска vlad1_74 без устали продолжает писать свои мнения по поводу современной политической системы и обстановки в стране. Выражая свое субъективное мнение, в этот раз он нашел еще одну мишень для критики: «Странная картина получается. В 2002 году Путин давит на олигархов, чтобы они не выводили финансы за рубеж. Как ни странно сейчас, когда они нужны больше всего, для объявленного им прорыва, этого накала практически не видно. С чего бы это? Думаю, наверное, это уже бесполезно, всё равно не отдадут, да и зачем подливать масла в огонь. Все олигархи итак на него зуб имеют, потому что Запад говорит, что причина их потрошения это Путин, но с другой стороны Путин для них некий громоотвод, вернее символ для народа надежды лучшей жизни (понятно, что недостигаемой). Без него они бы не продержались у власти, их просто бы снесли. Вот так и живём, народ никак не хочет понять, что постоянное возвышение рейтинга Путина даёт олигархам возможность грабить страну. На прямой линии он кого-то наказал — нет, кого-то за нарушение даже вопиющие выгнал — нет и не дождётесь. Это система такая, как показала практика, весьма устойчива — „Царь хороший, бояре плохие“. Кто прорвётся к „царю“, с вероятностью 0,004% тому помогут, а остальные ждите следующую прямую линию через полгода. Вот так и экономят на социалке, и народ не бухтит, вернее бухтит, но имеет надежду в лице доброго президента, а это очень большая разница — жить с надеждой и без неё. Именно этим олигархи и бессовестно пользуются, а если сказать прямым текстом, то на этом разводят народ. И так уже 18 лет».

На днях екатеринбуржец kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) рассказал об одном скандальном прецеденте, случившимся накануне в столице Урала: «Пранкер из Украины Евгений Вольнов названивал в кафе Екатеринбурга. Представившись сотрудником муниципалитета, он расспрашивал сотрудников заведений о том, получали ли они уведомления об отключении электроэнергии на время проведения Чемпионата мира по футболу. На вопрос, как отключение электроэнергии может повлиять на безопасность, Вольнов отвечал, что электричеством могут воспользоваться террористы для подзарядки своих смартфонов с установленным мессенджером telegram, с помощью которого они смогут координировать действия при подготовке террористических актов. Этот шут до сих пор делает, что хочет?»

О мероприятиях, организованных в День России, все же рассказали в эти дни жители Тюмени. Например, glebwiktorow (Глеб Викторов) поделился с подписчиками фоторепортажем с митинга Национально-освободительного движения (НОД), проходившего в Тюмени 12 июня: «Давненько не бывал на их митингах, а они каждую неделю тусят у центрального рынка. Вчера я прошел мимо них в самом конце митинга, когда ползла туча. Кстати, уже третий год 12 июня у нас дождик портит, в прошлом году еще хуже было, тут хотя бы туча куда-то к реке пошла. Тут на заборе, где народ прячется от дождя, написали „референдум“. Дали даже бесплатную газетку, дома у меня еще №2 лежит, по-моему, в месяц 1 номер выходит, чтиво малость унылое, я бы пошел к ним статейки на общественных началах писать, чтобы поинтересней было».

А землячка Глеба Викторова с ником ira_tmn в честь праздника приняла участие в интересном флэш-мобе: «В честь Дня России над набережной Тюмени взмыл холи-триколор. Почему сама не сняла это? Потому что участвовала в этом флеш-мобе! Организаторы предусмотрительно выдали желающим одноразовые скафандры. Так что, кто хотел выйти чистым из холи-тумана, почти не окрасились. Те же, кто желал измазаться по полной, не только окунулись в клубы краски, но и после акции вволюшку навалялись в ней. Настроение получилось красочное и озорное! Люблю Тюмень! Люблю Россию! С праздником, дорогие соотечественники!»

Уже завтра состоится торжественное открытие Чемпионата мира по футболу-2018, который с большим интересом ждут многие россияне. В преддверие события, екатеринбуржец zergulio ( Сергей Колясников ) высказал свое мнение касательно Чемпионата: «Что хочу сказать про ЧМ2018. Чемпионат, как и Сочи2014, делает нас частью глобального мира и препятствует попыткам международной изоляции и демонизации, в первую очередь, в глазах простых людей во всем мире. Не продажных политиков, не околополитичных жополизов, а простых людей, как мы с вами. Следующий важный момент — это инфраструктурные изменения. Про это мало пишут, но например в Екатеринбурге центр города радикально изменился в лучшую сторону. Те, кто давно не был — просто не узнают. Новые улицы, дороги, да там вообще все новое. Ну и стадион, конечно, зачетный. Да, у нас беда с командой, да и вообще с футболом. Не раз от специалистов слышал, что все дело в блатном наполнении команды, и в отсутствии возможности для молодых и талантливых ребят пробиться. Увы. И команда, и чиновники от околофутбола, все это звенья одной цепи. Ну хоть в допинге никто не упрекнет, просто не поверят. Завтра с Саудовской Аравией и посмотрим. К чему все это… Просто все вот это, и Сочи2014, ЯмалСПГ, Крымский мост, плавучий ядерный реактор, освоение Арктики, северный широтный ход, Усть-Луга, а теперь и ЧМ2018 — это весьма значимые, полезные и глобальные проекты, которые у нас реализованы и реализуются. И их надо видеть, не заходясь в восторженном визге, а просто видеть. Потому что они объективно есть. И ЧМ2018 в России пройдет на ура. Наш уровень традиционно окажется выше прочих, про Украину уж и не говорю. И весь мир это увидит, в который уже раз. Как-то так думаю. А про сборную… Да уже надоело шутить про них и ржать над ними. Там вон Дзюба жалуется в СМИ, что они, мол, целый месяц пашут на ЧМ2018, а их не любят. Бедные долларовые миллионеры. Только Дзюба не задумался о естественном вопросе в ответ, почему только месяц? Остальное то время что делали, бабло считали?»

11-12 июня в Тюмени состоялся «Нефорум блогеров» — важное мероприятие для всей Блогосферы. Житель Екатеринбурга voxpop_66 (Илья Будкевич) побывал там и поделился своими впечатлениями: «В Тюмени завершился Нефорум блогеров. Я недолго раздумывал — ехать туда или нет, и в один день нашел на BlaBlaCar машину, которая за полночи перенесла меня из прохладного Екатеринбурга в солнечную Тюмень. В Тюмень я приехал в начале четвертого утра. Остановился у автовокзала, который открывался в четыре часа утра, и до половины девятого устроился на неудобных железных скамьях. Основной площадкой VII НеФорума блогеров стал Музейный комплекс им. И. Я. Словцова. Несколько отдельных слов про лабораторию Касперского . На их стенде можно было за 10 фотографий в любой соцсети с хештегом получить прекрасные подарки — начиная от классных рюкзаков, кончая годовой подпиской на антивирус. Я воспользовался этим и получил в подарок несколько подарков. Ночью того же дня я приехал домой. Встретил кучу друзей, и нисколько не жалею о прошедшем дне. Все было классно и интересно!»

Екатеринбурженка donni_nina после небольшого перерыва в путешествиях снова собралась в путь и поделилась этим в своем ЖЖ. На этот раз она отправилась на электричке на станцию Баженово: «Я не собиралась ехать на эту станцию, у меня в планах было доехать до Карталы, поймать там голубую электричку и прокатиться на ней до Магнитогорска или до самого Бузулука. Но, ночью мне приснился сон про то, как я отправилась на станцию Баженово, там заблудилась, долго искала, где станция, прошла во сне 30 км, там чуть не попала под поезд, еле успела отскочить в сугроб и вжаться в него, и там же на этой станции на меня напали лось и кабан. Я проснулась, ошарашенная таким сном, и, вопреки всякой логики и здравого смысла, приняла решение поехать на эту станцию. Мне стало интересно проверить, являются ли мои сны предупреждением или что-то значимым, или это просто мое бессознательное показывает мне такие сны. В общем, я проснулась и решила двинуть на эту станцию. Почему бы и нет? Во-первых, эта станция находится на Транссибирской магистрали, которая меня завораживает и манит, во-вторых там очень крупный поселок Белоярский и красивое водохранилище. И я двинулась на вокзал. На вокзале меня задержали, когда я проходила через интроскоп. Попросили включить фотоаппарат. Его видимо увидели через аппарат просвечивания. Сразу вызвали двух сотрудников. Я тогда спросила их: А вы, вообще, имеете право просматривать все мои фотографии? Мне ответили, что мои фото их не интересуют, надо просто включить фотоаппарат, вдруг внутри бомба? Я включила фотоаппарат, они убедились, что я не террористка и отпустили меня. На моей электричке я увидела надпись „Детский вагон“ и решила сесть в него. Что за детский вагон? Никогда такое не встречала. Вагон был весь в детских картинках и с большим, мягким манежем для детей. В манеже бегал маленький мальчик и светился от восторга. Он был в невероятном восторге и удивлении. Ему нравилось добегать до бортика, разворачиваться, и прыжками, словно кенгуру, добегать до другого бортика. Волны его восторга пронизывали весь вагон. Обычно чужие дети в транспорте раздражают, а тут, наоборот, было радостно смотреть на ребенка. В вагон садилось много семей с детьми. Неоспоримое превосходство электрички перед поездом— в электричке ты всегда можешь поменять соседей, если они тебе не понравятся, просто встать и перейти в другой вагон и место. В поезде же надо терпеть. В манеже в это время шла греко-римская борьба у мальчика с девочкой. Счастливые, они пыхтели и укладывали друг друга на лопатки, а потом прыгали и весело хохотали. Когда я прибыла на станцию Баженово, оказалось, что автобус в Белоярский на другой стороне. А тучи то в небе были нешуточные. Видно было, что вдалеке идет ливень. А если в поселке попаду в сильный ливень? Не смогу доехать до вокзала, застряну и опоздаю на последнюю электричку? И сбудется сон? Я ухмыльнулась таким мыслям и зашагала по мосту. А потом оказалось, что автобусы в поселок уже не ходят. Последний ушел полчаса назад. День то праздничный сегодня. До центра поселка 5 км. Если пойти пешком, то я не успею на последнюю электричку. Да, и тучи надвигались нешуточные. Решила тогда просто гулять около станции. Да, мне больше ничего и не оставалось. Кто-то осторожно наблюдал за мной из-за веток деревьев. Не хватало еще, чтобы на меня напал козел, тогда уж точно сбудется мой зловещий сон. Но козам было до меня, как до лампочки. И никакие лоси и кабаны из моего сна не собирались на меня нападать. Их просто не было. Прав был дедушка Фрейд. Сон — это наше бессознательное. Только зачем мне приснилась эта станция? Я вообще в ближайшие годы не собиралась сюда ехать. Зачем мой мозг показал мне такой сон и позвал меня сюда в эту глушь? Я решила зайти в деревянный сельский магазин. Мне нравятся сельский и пристанционные магазины, в них перемешано и продается все, что только можно, и еда и промтовары. На самом видном месте в одном магазине висели трусы. На ценнике написано было — плавки женские. Купить себе трусы, и получится у меня шопинг-тур по захолустьям Урала. Да ну нафик! Не хочу такие трусы! До электрички оставалось минут 50. Где-то вдалеке громыхало и пахло дождем. На станции мне понравилось почему-то подниматься по лестнице, идти по мосту и спускаться. Я в последнее время себя еле пинаю и заставляю заниматься спортом, мне все в тягость, а вот по мосту подниматься и спускаться очень нравилось. Обалдеть! Я с трудом выношу физическую активность в помещениях, а вот на свежем воздухе люблю. Вообщем, я поняла, каким видом физической нагрузки я бы занималась с удовольствием. Подъем по лестнице моста, идешь по мосту и спускаешься. И так много раз. Только, это очень странно, если мост просматривается в камеры. Подумают, что ненормальная какая-то ходит. Долбанутая. А ведь мне нравилось. Тут мой очень странный вид спорта, под названием » Мосто-шарашинг» прервала молния, она быстро сверкнула и взорвалась грохотом. Стал накрапывать дождик. Я решила пойти в здание вокзала. Тут объявили мою электричку «Богданович-Екатеринбург». Уже когда вышла из нее, стала размышлять о своей поездке. Сон мой — бред сивой кобылы! Полный бред! Ничего не сбылось. Ни единой детали. Все-таки был прав Фрейд, сон — это наше бессознательное. И все сонники — это бред. Вот только разобраться со своим бессознательным я не могла. Ни единой ассоциации не вызывала эта станция Баженово. Вот такая поездка у меня получилась. Странная, ненужная, спонтанная, сбившая мои планы и другую поездку, а все равно было хорошо! Вот прав был мой психоаналитик (я в студенческие годы прошла 5 сеансов психоанализа), он мне говорил, что я все время иду на поводу своего бессознательного (он только вкладывал в это другой смысл). Больше я у своего бессознательного не иду на поводу! А если бы мне приснилась так какая-нибудь Тында или Таймыр?»

Приятного вам чтения — и приятных домашних хлопот!