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Жители Бирюлева Западного смогут избавиться от заниженной самооценки
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Жители Бирюлева Западного смогут избавиться от заниженной самооценки 

Управа района Бирюлево Западное 41 минуту назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Психологический тренинг пройдет в досуговом центре «Дружба» в четверг, 14 июня.
На бесплатном психологическом тренинге «Самооценка и уверенное поведение» специалисты расскажут, как адекватно воспринимать себя и окружающих, бороться с неуверенностью в себе, с чувством неловкости при общении с другими людьми, а также помогут избавиться от чувства собственной неполноценности. На нем участники узнают, что такое самооценка, как поднять ее и как понять и полюбить самого себя, мыслить позитивно и оставаться в зоне внутреннего комфорта.
Начало тренинга в 17:00.
Принять участие в беседе может каждый желающий, которому уже есть 18 лет.
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