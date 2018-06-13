Жители Бирюлева Западного смогут избавиться от заниженной самооценки

Психологический тренинг пройдет в досуговом центре «Дружба» в четверг, 14 июня.

На бесплатном психологическом тренинге «Самооценка и уверенное поведение» специалисты расскажут, как адекватно воспринимать себя и окружающих, бороться с неуверенностью в себе, с чувством неловкости при общении с другими людьми, а также помогут избавиться от чувства собственной неполноценности. На нем участники узнают, что такое самооценка, как поднять ее и как понять и полюбить самого себя, мыслить позитивно и оставаться в зоне внутреннего комфорта.

Начало тренинга в 17:00.

Принять участие в беседе может каждый желающий, которому уже есть 18 лет.