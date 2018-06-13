А судьи кто: 5 знаменитостей, которые прямо сейчас выясняют отношения в суде

На знаменитого работодателя Джонни Деппа подали в суд его бывшие охранники. Телохранители актера Юджин Арреола и Мигель Санчез не отказали себе в возможности после увольнения рассказать прессе, естественно за большой гонорар, что они видели за время работы с Джонни. А заодно эти двое решили и в суд подать, объясняя это тем, что Депп создал для них невыносимые условия труда. Два года Арреол и Санчез терпели задержку зарплаты, внеурочную работу, лишались обеда и кофе из-за перегруженного графика. В иске также указывается, что охранникам приходилось выполнять работу, не входящую в их обязанности.

«Их постоянно использовали как водителей и часто просили сесть за руль машин, в которых перевозились запрещенные вещества. Часто им приходилось защищать Деппа от него самого, чтобы его пороки не стали заметны на людях. Однажды они предупредили актера, чтобы он стер следы употребления запрещенных веществ с лица в ночном клубе перед выходом на публику», — говорится в бумагах, оказавшихся в распоряжении новостного сайта TMZ.

Кроме того, в иске сказано, что Санчез должен был исполнять все прихоти детей актера. Напомним, что у Джонни Деппа двое детей, дочь Лили-Роуз и сын Джон. В случае отказа телохранителей выполнять эти поручения, им грозило увольнение. Что ж, посмотрим на чьей стороне окажется справедливость.

Судебные разбирательства не покидают Мэрайю Кэри. В прошлом году бывший телохранитель обвинил ее в сексуальных домогательствах, расизме, а также в невыплатах зарплаты. Кроме того, мужчина утверждает, что певица задолжала охранной компании более $220 тысяч.

Не прошло и несколько месяцев, как Кэри получила новый иск. На этот раз певицу обвинили в отмене двух концертов — в Аргентине и Чили. Со звезды требуют миллион долларов в качестве компенсации за убытки, и два миллиона за ущерб, нанесенный репутации компании организаторов.

Сейчас певице снова предстоит судебное разбирательство с когда-то близкой ей подругой и агентом Стеллой Булочников. Идиллию дружеских и партнерских отношений Стеллы и Мэрайи прервал Брайан Танака . Он полностью заменил Булочников и взял все дела певицы в свои руки. В итоге Стеллу уволили в середине трехлетнего контракта. В ответ Булочников подала иск за нарушение закона о гражданских правах и закона о справедливом трудоустройстве.

Тенденция на обвинения в сексуальных домогательствах не обошла и это разбирательство. Бывший агент певицы сообщила, что Мэрайя не раз появлялась перед ней обнаженной, тем самым нанося ей непоправимый моральный ущерб.

Однако издание Page Six решило провести собственное расследование. Оно привело к тому, что Стелла Булочников была уволена из-за того, что неэффективно выполняла свою работу. Издание также утверждает, что у нее не было никакого контракта, и агент распространяет ложные слухи.

Главное, чтобы все эти разбирательства не повлияли на здоровье 48-летней певицы, которая недавно призналась о том, что страдает от биполярного расстройства.

Морган Фриман подал в суд на CNN за клевету. Причиной тому послужило расследование СNN. Дело в том, что ранее восемь женщин обвинили актера в домогательствах. Адвокаты Фримана подают в суд на журналистку Хлою Мелас, которая провела расследование, и на руководителя канала Джефа Заккера. Юристы актера утверждают, что Мелас преследует собственные интересы. Так, например, Тайра Мартин, одна из «жертв» Фримана, после выхода разоблачающей статьи сказала, что ее слова были неправильно интерпретированы. Она никогда не говорила о том, что Морган к ней приставал, однако эти слова в материал CNN не вошли.

В чем только не обвиняли звезду «Карточного домика» Кевина Спейси. На его счету обвинения в домогательствах по меньшей мере от 15 человек, а также секс-скандал с Энтони Рэппом , которому на момент так называемых приставаний было 14 лет.

Сейчас охранная компания VIP Protective Sevices обвиняет актера в расизме. По словам основателя фирмы Эрла Блю, Спейси якобы сказал своему менеджеру, что не хочет видеть «ниггеров» около своего трейлера. Блю также добавил, что актер отказывается пожимать руки чернокожим и делает вид, что не замечает их. Будем следить, чем закончится очередное разбирательство Спейси.

Куда без него? Самый громкий скандал Голливуда с Харви Вайнштейном. Голливудский актер обвиняется в многочисленных домогательствах и изнасилованиях. Недавно он сам сдался полиции, однако вскоре его выпустили под залог в миллион долларов. До начала следствия он был обязан носить браслет слежения и не покидать пределы Нью-Йорка. 5 июня начался судебный процесс. Сам Вайнштейн свою вину отрицает.