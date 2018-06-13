YouTube составил Каннский рейтинг 

В преддверии фестиваля Cannes Lions YouTube представил Каннский рейтинг самых популярных рекламных роликов. Чтобы определить лидеров прошедшего года, видеохостинг проанализировал ключевые показатели зрительского интереса: количество просмотров и время, а также соотношение оплаченных и прямых просмотров.
В целом пользователи потратили на просмотр всех видео, вошедших в рейтинг, 563,5 млн минут, а ролики набрали 465,4 миллионов просмотров. В тройку лидеров вошли рекламные ролики из Индии, Финляндии и Франции, за ними следуют видео из США и Великобритании. Это доказывает, что успешные проекты пользуются популярностью у зрителей со всего мира.
Много в рейтинге и «звездных роликов» с участием Натали Портман (Miss Dior), Ребел Уилсон, Карди Би, Гордона Рамзи и Энтони Хопкинса (Amazon). Примечательно, что в TOP 10 весьма заметно присутствие игровых брендов: LEGO, Nintendo и Clash of Clans.
«За этот год мы видели, как LG, Budweiser, John Lewis и другие бренды создавали эмоциональные ролики, которые не просто набирали просмотры, а производили сильное впечатление на зрителей. В рейтинге представлены только несколько компаний, которые успешно использовали силу сторителлинга YouTube», — отметила Светлана Анурова, менеджер по связям с общественностью Google Russia.
LG Astronaut Brand TVC Ad Film — 20 Years Anniversary Story Video — Life Is Good 2017
Бренд: LG India
Медийное агентство: Havas India
Креативное агентство: HS Ad Clash of Clans: How Do We Get Over There? (Update Teaser)
Бренд: Supercell
Медийное агентство: Команда в штате компании
Креативное агентство: Barton F. Graf
MISS DIOR — The new Eau de Parfum
Бренд: Christian Dior
Медийное агентство: Havas US Креативное агентство: Команда в штате компании
Alexa Loses Her Voice — Amazon Super Bowl LII Commercial
Бренд: Amazon
Медийное агентство: Initiative
Креативное агентство: Lucky Generals & D1 Alexa Loses Her Voice — Amazon Super Bowl LII Commercial
Бренд: Amazon
Медийное агентство: Initiative
Креативное агентство: Lucky Generals & D1 Samsung Galaxy: Growing Up Бренд: Samsung Mobile USA Медийное агентство: Starcom
Креативное агентство: Wieden+Kennedy
Meet iPhone X — Apple
Бренд: Apple
Медийное агентство: OMD Креативное агентство: Команда в штате компании
Jump Up, Super Star! — Super Mario Odyssey Musical
Бренд: Nintendo
Медийное агентство: Blue 449 Креативное агентство: Leo Burnett
Budweiser 2018 Super Bowl Commercial | Stand By You Бренд: Budweiser
Медийное агентство: Dentsu Aegis Network
Креативное агентство: David
John Lewis Christmas Ad 2017 — #MozTheMonster
Бренд: John Lewis
Медийное агентство: Manning Gottlieb OMD Креативное агентство: adam&eveDDB
A Slimy Situation — Choose How To Save LEGO City!
Бренд: The LEGO Group
Медийное агентство: Initiative
Креативное агентство: RGA