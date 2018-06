YouTube составил Каннский рейтинг

В преддверии фестиваля Cannes Lions YouTube представил Каннский рейтинг самых популярных рекламных роликов. Чтобы определить лидеров прошедшего года, видеохостинг проанализировал ключевые показатели зрительского интереса: количество просмотров и время, а также соотношение оплаченных и прямых просмотров.

В целом пользователи потратили на просмотр всех видео, вошедших в рейтинг, 563,5 млн минут, а ролики набрали 465,4 миллионов просмотров. В тройку лидеров вошли рекламные ролики из Индии, Финляндии и Франции, за ними следуют видео из США и Великобритании. Это доказывает, что успешные проекты пользуются популярностью у зрителей со всего мира.

«За этот год мы видели, как LG, Budweiser, John Lewis и другие бренды создавали эмоциональные ролики, которые не просто набирали просмотры, а производили сильное впечатление на зрителей. В рейтинге представлены только несколько компаний, которые успешно использовали силу сторителлинга YouTube», — отметила Светлана Анурова , менеджер по связям с общественностью Google Russia.

LG Astronaut Brand TVC Ad Film — 20 Years Anniversary Story Video — Life Is Good 2017

Бренд: LG India

Медийное агентство: Havas India

Креативное агентство: HS Ad Clash of Clans: How Do We Get Over There? (Update Teaser)

Бренд: Supercell

Медийное агентство: Команда в штате компании

Креативное агентство: Barton F. Graf

MISS DIOR — The new Eau de Parfum

Бренд: Christian Dior

Медийное агентство: Havas US Креативное агентство: Команда в штате компании

Alexa Loses Her Voice — Amazon Super Bowl LII Commercial

Бренд: Amazon

Медийное агентство: Initiative

Креативное агентство: Lucky Generals & D1 Alexa Loses Her Voice — Amazon Super Bowl LII Commercial

Бренд: Amazon

Медийное агентство: Initiative

Креативное агентство: Lucky Generals & D1 Samsung Galaxy: Growing Up Бренд: Samsung Mobile USA Медийное агентство: Starcom

Креативное агентство: Wieden+Kennedy

Meet iPhone X — Apple

Бренд: Apple

Медийное агентство: OMD Креативное агентство: Команда в штате компании

Jump Up, Super Star! — Super Mario Odyssey Musical

Бренд: Nintendo

Медийное агентство: Blue 449 Креативное агентство: Leo Burnett

Budweiser 2018 Super Bowl Commercial | Stand By You Бренд: Budweiser

Медийное агентство: Dentsu Aegis Network

Креативное агентство: David

John Lewis Christmas Ad 2017 — #MozTheMonster

Бренд: John Lewis

Медийное агентство: Manning Gottlieb OMD Креативное агентство: adam&eveDDB

A Slimy Situation — Choose How To Save LEGO City!

Бренд: The LEGO Group

Медийное агентство: Initiative

Креативное агентство: RGA