Пять причин влюбиться в фитнес городских улиц

Занятия спортом на свежем воздухе набирают все большую популярность в России. Так, четверо уставших от офисной работы друзей организовали в одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной тренировки для всех желающих. А бесплатная образовательная программа «100‐дневный воркаут» в 2017 году стала лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье». «360» пообщался по специалистами и узнал о том, как легко влюбиться в уличный фитнес и при этом не навредить своему здоровью.

Что такое воркаут

Воркаут (Workout) — уличная тренировка, все упражнения которой можно выполнить без какого-либо специального оборудования. Заниматься можно на брусьях, перекладинах, турниках, лестницах, скамейках и прочих элементах дворовой спортивной площадки. Отличительная особенность воркаутеров — это работа с собственным весом тела. В целом уличные активности — это не новшество, любители здорового образа жизни выходили во двор размяться задолго до того, как воркаут стал популярным движением. Его базовые упражнения — подтягивания на перекладине или отжимания от пола — выполняли поколения за поколением.

Сама идея необычных тренировок зародилась в США, однако именно как социальное общественное движение (с регулярными бесплатными открытыми тренировками для всех желающих, показательными выступлениями в учебных заведениях, активной работой с молодежью) оно впервые возникло в России. Его начали развивать участники сообщества One More Day — Антон Кучумов, Сергей Иванов и Данила Черкасов в 2009 году. Сейчас в одной только России воркаутом занимается более 200 000 человек, и армия уличных спортсменов постоянно растет. В Европе воркаут пока находится в зачаточном состоянии, зато Беларусь и Украина стараются не отставать от России.

По экспертным оценкам Антона Кучумова, в Московской области воркаутом увлекаются около 2 100 человек в возрасте от 6 до 60 лет, любого пола, уровня подготовки, сферы деятельности и социального статуса.

Пять аргументов «за»

Куратор по Московской области бесплатной образовательной программы «100-дневный воркаут» Михаил Калдоркин объяснил, почему молодые люди все чаще уходят из спортзалов на улицы.

«Фитнес городских улиц стал отличным решением для всех, у кого недостаточно времени или нет лишних денег на посещение клубов и качалок, но кто хочет всегда быть в форме! Для того чтобы изменить себя и привести свое тело в порядок, не нужны фитнес-тренер, инструктор и тренажерный зал. Достаточно наладить питание и начать систематически тренироваться», — Михаил Калдоркин.

По его словам, несомненным преимуществом уличных силовых тренировок является шаговая доступность.

«Даже если под рукой ничего не оказывается, то можно выполнять такие базовые упражнения, как отжимания и приседания, в различных вариациях». А доступность еще и экономит временные затраты на физкультуру, что немаловажно человеку, ведущему активный образ жизни», — Михаил Калдоркин.

Следующим аргументом «за турнички» является абсолютная бесплатность и круглогодичность. Покупки специальной экипировки, абонемента на посещение спортзала, специальных продуктов питания воркаут не требует.

«Достаточно обычной спортивной формы, завалявшейся у вас в шкафу, обычной корзины продуктов, с учетом корректировок своего рациона для достижения тех или иных целей. Да и ехать никуда не нужно. Исключаются затраты на бензин или общественный транспорт», — Михаил Калдоркин.

Кроме того, по словам Калдоркина, воркаут, в отличие от тренажерного зала, заставляет иначе взглянуть на всем давно известные базовые упражнения — подтягивания, выходы силой, отжимания от пола, на брусьях, а также приседания.

Включив воображение, можно совершенствовать, комбинировать и синтезировать эти упражнения, делать различные связки и сеты

Михаил Калдоркин

Воркаут позволяет достигать результатов, используя лишь собственный вес и воображение! Такая физическая работа над собой, тренировка без рамок и условностей становится способом самовыражения. И это третий аргумент в пользу занятий воркаутом.

Четвертый аргумент — минимилизация риска получить травму по сравнению с тренажерным залом. Ведь единственный, с кем ты должен состязаться — это ты сам.

Пятый аргумент — базовые упражнения — подтягивания, приседания, отжимания — позволяют намного лучше развивать тело, они включают в работу множество мышц, делая атлета более сильным и сбалансированно развитым.

Михаил Калдоркин считает, что список преимуществ можно продолжить: свежий воздух и социальная активность, и, конечно, компания единомышленников, тренирующихся по принципу «каждый учит каждого» и «в воркауте нет тренеров».

Не навреди

Однако в занятиях на улице без инструкторов и тренеров таятся определенные риски. Заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Клинико-диагностический центр № 4 Департамента здравоохранения Москвы» Платон Хурцилава отмечает, что в травматологические отделения поступает очень много молодых людей как раз после занятий различными активными видами спорта. По его мнению, чтобы избежать неприятностей, человек должен быть хорошо подготовлен.

Что касается занятий на турниках, то предварительно нужно обязательно разогреть суставы и связки

Платон Хурцилава

Врач предупреждает, что как только человек запрыгнул на турник, уже может случиться травма, повреждение, растяжение связок и миозиты — надрыв и воспаление мышц. «Перетренировка — это такое же нанесение травмы, только сознательное. Организм сам подскажет свой физиологический порог. Сверх усилий ничего делать нельзя! Все нужно делать постепенно, с оптимальной нагрузкой, грубо говоря, слушать свой организм», — Платон Хурцилава.

Перегрузка, по словам доктора, очень плохо сказывается на костно-мышечном аппарате и на сердечнососудистой системе.

Михаил Калдоркин, отвечая на вопрос, как избежать травм, посоветовал начинающим пройти бесплатную образовательно-тренировочную программу «100-дневный воркаут». Она доступна на устройствах для Android и iOS, причем совершенно бесплатно.

Калдоркин подчеркнул, что «бесплатность — это конек субкультуры воркаут». Данная программа ответит на все вопросы, в том числе по технике безопасности и предотвращению травм. Надо сказать, что в 2017 году проект «100-дневный воркаут» стал лауреатом II степени премии губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Активное Подмосковье» в категории «Инициатива».

Михаил Калдоркин посоветовал придерживаться рекомендаций врачей о предельных силовых нагрузках на организм, технике безопасности и технике исполнения упражнений, а также сбалансированному питанию, регулированию количества и качества потребляемой пищи, контролю за продолжительностью тренировок и отдыха. Он указал на обязательное проведение разминки до занятий и заминки после них.

По мнению Калдоркина, «увлечение воркаутом способствует увеличению силовых показателей, развитию мускулатуры, изменению внешнего вида, увеличению теоретических знаний по вопросам фитнеса, тренировок, питания и смежных тем, увеличению количества друзей. Все это в совокупности влияет на физическое, социальное и психическое благополучие человека, что и является составляющим здоровья. А систематические занятия на турниках и брусьях помогают улучшить деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повысить выносливость, изменяют объемы и вес тела».

Спортивная субкультура

Несмотря на существующие в каждом дворе еще с советского времени спортивные площадки с непременными турниками, сегодня строятся современные модульные воркаут-площадки. Известный рэпер и продюсер Тимур Юнусов , известный как Тимати, и артисты его лейбла Black Star замечены в активном продвижении городского фитнеса. В частности, в 2013 году Тимати и присутствовал на открытии первой в Тюмени воркаут-площадки.

А в 2015 году выступления мастеров воркаута в «Лужниках» проходили в рамках презентации альбома Тимати «ГТО». В том мероприятии также принимали участие рэпер L-One, модель и телеведущая Виктория Лопырева и диджей и электронный музыкант Леонид Руденко

Последний сообщил «360», что «занятия на открытом воздухе очень полезны, потому что они вносят разнообразие».

«Если ты целый год тусуешься в зале, тебе все надоедает, и лень куда-то идти. А это новая обстановка, новый вид упражнений. Тот же самый турник или брусья в зале тебя могут не привлекать, потому что есть много других тренажеров. В детстве я активно и очень много катался на роликах. Сейчас, к сожалению, мода на ролики куда-то ушла», — Леонид Руденко.