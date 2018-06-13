Сергей Зверев-младший не совладал с эмоциями, узнав результаты ДНК-теста

В одном из недавних телеэфиров сын Сергея Зверева публично объявил о том, что сомневается в том, что его отцом действительно является эпатажный стилист. Молодой человек вспомнил, что несколько лет назад от бабушки узнал, что его усыновили. Кроме того, он нашел документ из иркутского дома ребенка.

В эфире ток-шоу «На самом деле» Звереву-младшему родных отца и мать найти так и не удалось, молодой человек обратился за помощью к Андрею Малахову . С женой и съемочной группой «Прямого эфира» Сергей приехал на родину и встретился с родственниками, чтобы узнать правду о своих родителях. Правда, никакой информации так и не получил. Единственный, кто согласился на ДНК-экспертизу — дедушка Зверева-младшего по отцовской линии.

Сергей Зверев уже несколько лет не общается с сыном/Фото: кадр из передачи

Кроме того, один из жителей поселка Култук рассказал, что Сергей Зверев усыновил ребенка своего погибшего брата. «У двоюродного брата Сергея Зверева, который трагически погиб, был ребенок на стороне. После смерти мужчины, Зверев-старший забрал мальчика к себе, дал ему свою фамилию, всем обеспечил», — рассказал местный житель. Участник «Дома-2» Рустам Солнцев вспомнил, что несколько лет назад об этом действительно писали в СМИ.

Сергей Зверев-младший почтил память родственников. Его дядя трагически погиб/Фото: кадр из передачи

Дабы поставить точку в семейных спорах и окончательно разобраться в звездном родстве, биологический материал согласился сдать двоюродный дедушка Зверева-младшего.

Сергей Зверева-младшего в студии ток-шоу «Прямой эфир» поддержала супруга Юлия/Фото: кадр из передачи

Правда, родственник ли он сыну Сергея Зверева, ни он, ни гости в студии, так и не узнали. Когда Андрей Малахов предложил Звереву-младшему самому ознакомиться с результатами ДНК-экспертизы, молодой человек не смог сдержать слез и спешно покинул студию.