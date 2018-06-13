Вопрос эксперту: как перестать ориентироваться на стандарты красоты и полюбить себя

Флешмоб «Социальные сети VS реальность» обличил не только силу позинга и иллюзию виртуальной реальности, но и заставил задуматься, есть ли вообще смысл в том, чтобы ровняться на глянцевые стандарты красоты?

Анастасия Маркина,

дипломированный психолог, член общероссийской Профессиональной психотерапевтической лиги. Основатель проекта «Свободна быть собой».

Людей без недостатков не существует. Счастлив может быть только тот, кто принимает себя со всеми недостатками и достоинствами.

1 Не гнаться за красивыми «картинками»

Нередко идеалы красоты и эталоны поведения приходят к нам из медиа-пространства. Нет ничего плохого в наличии примеров жизни, о которой вы мечтаете. Но на зрелого человека навязанные ценности мало влияют. Они воспринимаются как фоновый шум. Если вы понимаете, что идеалы — это лишь красивая картинка, то все в порядке. Но когда картинка становится целью, возникает риск невротического расстройства. Вы можете потерять себя в этой вечной гонке. И, конечно, в зоне риска в первую очередь дети и подростки — именно эта возрастная группа больше подвержена комплексам и неуверенности в себе. К этому предрасположены и те, кто страдает «комплексом отличницы», — навязчивым желание всем нравится. В основном это женщины.

2 Правильно оценивать себя

Научитесь правильно оценивать себя. Если вы состязаетесь с изображением в глянцевом журнале или чужом профиле Инстаграма, то априори всегда будете оставаться в проигрыше. Ведь никто не знает, какие подводные камни скрываются за красивыми картинками. Реальная жизнь всегда сложнее и многограннее. А в медиа-пространстве мы видим лишь ее фасад. Для адекватной самооценки нужно сравнивать себя только с собой вчерашним. Если каждый день вы становитесь лучше, двигаетесь к своей цели — это повод гордиться собой и считать себя успешным человеком.

Самооценка формируется с детства. Поэтому следите за тем, что вы говорите не только себе, но и своему ребенку. Когда родители, близкие люди или учителя сравнивают ребенка с другими не в его пользу и говорят: «Посмотри на Таню, она отличница, успешно занимается спортом, у нее много друзей, а ты? Ничего у тебя не получается, ты не стараешься, ничего не хочешь и не умеешь», у ребенка опускаются руки, исчезает желание стремиться к чему-то, он принимает как должное, что другие лучше, чем он.

3 Как полюбить себя: советы и упражнения

Неудачи в личной жизни или на работе, отсутствие интереса к делу, которым вы занимаетесь, комплексы по поводу внешнего вида — все это и многое другое может стать причиной неуверенности в себе и привести человека к апатии и даже депрессии. Вот некоторые советы, которые могут помочь в такой ситуации.

Начните заниматься спортом (это может быть элементарная зарядка, ходьба на лыжах, катание на коньках, бег, плавание, фитнес или танцы).

Найдите хобби, которое по-настоящему вас увлекает, радует и дает силы к жизни.

Изучайте дело, которым вы занимаетесь, повышайте своё мастерство. Когда вы станете профессионалом своего дела, уверенность в себе заметно увеличится.

Общайтесь с разными людьми. Человек меняется под воздействием окружения.

Дайте себе право на ошибки, ведь они делают человека сильней.

Заведите журнал достижений, в который вы будете записывать все, чего планируете добиться через определенный срок. Время от времени просматривайте и радуйтесь своим успехам.

Расчертите лист бумаги на два вертикальных столбца. В первый впишите 10 человек из вашей реальной жизни, либо незнакомых вам. Во втором перечислите их положительные качества, которые вам импонируют. Внимательно прочитайте список — это и есть отражение вашего собственного я.

Вердикт психолога:

Конечно, у всех есть кумиры и список избранных аккаунтов в социальных сетях. Но вовсе необязательно сравнивать себя с ними. Гораздо продуктивнее искать в них вдохновение, работать над собой, достигать поставленных целей. Тогда и ваши успехи станут для кого-то стимулом и ориентиром.