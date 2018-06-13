Крещение шведской принцессы прошло в дворце XVII века. На церемонии ее сестра каталась по полу и душила брата

В шведском Королевском дворце Дроттнингхольм 8 июня проходило крещение новорожденной принцессы Адриенн, на котором присутствовали все члены королевской семьи, включая монарха. Однако церемония запомнилась не ее официальной частью и значимостью мероприятия, а поведением еще одной принцессы ‐ Герцогини Готландской Леоноры Лилиан Марии. Она ходила босиком по залу, смеялась, душила брата, каталась по полу и плевать хотела на все правила.

Леонора обязана своими регалиями дедушке — правящему королю Швеции Карлу XVI Густаву. Девочка уже в свои четыре года посещает приемы, приезжает с визитами в другие страны, а однажды даже побывала у Папы Римского. Очередное официальное мероприятие попало на камеры, где можно было в полной мере понаблюдать над тем, что даже королевские дети не отличаются от своих «подданных».

Вот так выглядит принцесса Леонор. Присутствие высшего общества на церемонии не помешало ей оперативно снять обувь, как только представилась такая возможность.

И примерно так она вела себя сразу после того, как сняла ботинки.

Отсутствие ботинок так воодушевило девочку, что она тут же побежала душить своего двухлетнего брата Николя. Леонор подошла к мальчику, взяла его двумя руками за шею, потом начала сама себе аплодировать и убежала.

Все же девочку пытались успокоить и вернули обратно на стул в первом ряду перед епископом. Но Леонор не такая — она быстро вскочила с него, упала прямо перед священником и начала ворочаться на полу.

Мать Леонор — принцесса Мэдлин — сказала дочери, чтобы та вела себя прилично. Но слова матери не повлияли на Леонор. В этот момент случился апогей ее невежества. Кажется, что священник нужен был именно Леонор.

После этого в дело вмешался отец девочки — финансист Крис О’Нил. Он призвал дочь к порядку по просьбе жены.