Добилась развода: возлюбленная «самого красивого преступника» заплатила его жене 3,6 миллиона долларов

Джереми Микс стал известен после того, как попал в тюрьму за незаконное хранение оружия. Полицейские выложили в Сеть его фото на фоне ростомера, и оно так понравилось известным модельерам, что когда он вышел на свободу, то у него было множество предложений о работе. С того момента Джереми стал знаменитым манекенщиком. Пока он был в тюрьме его ждала супруга Мелисса и трое детей. Однако оказавшись на свободе и став знаменитым, он стал изменять жене.

Сейчас Микс встречается с дочерью миллиардера Хлоей Грин . Несколько дней назад она подарила своему избраннику сына. Чуть ранее сообщалось, что они готовятся сыграть свадьбу, но по всей видимости церемонии так и не было. Накануне вечером выяснилось, что Джереми только сейчас развелся с женой, хотя подал заявление еще в прошлом году. Оказалось, что Мелисса не давала согласие на развод, поэтому возлюбленной Микса пришлось заплатить его жене 3,6 миллиона долларов. Только забрав внушительную сумму, женщина согласилась на развод и предложенные ей алименты.

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«Хлоя Грин заплатила ей, чтобы Мелисса Микс перестала лезть в их с Джереми жизнь. Теперь он будет ежемесячно перечислять сравнительно скромные алименты», — рассказал источник из окружения «самого красивого преступника» и его девушки. По некоторым данным Джереми будет перечислять экс-супруге на содержание детей тысячу долларов каждый месяц. Также он оставил Мелиссе дом в Лом-Анджелесе, а сам забрал лишь автомобиль, об этом сообщает издания TMZ.