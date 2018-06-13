Ещё
Американские технологи придумали новый сорт виски с ароматом бобровой струи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американские технологи придумали новый сорт виски с ароматом бобровой струи 

360tv.ru 1 час назад
В штате Нью‐Гэмпшир (США) началось производство нового сорта виски с ароматом бобровой струи — вещества, выделяемого из особых желез речных бобров. Оно включено в список безопасных пищевых компонентов, составленный Федеральным агентством по контролю за качеством продовольствия и медикаментов.
По данным сайта «Мир 24», технологи давно используют в качестве ароматизатора бобровую струю, имеющую острый запах мускуса с оттенком дегтя.
Кору березы, кленовый сироп, еловые иголки, канадский дикий имбирь и малину использовали в качестве сырья создатели напитка. Новый сорт виски назвали Eau De Musc («Мускусная вода»).
Единственный производитель спирта на Украине — предприятие «Укрспирт». К началу июня его счета арестовали в связи с претензиями Государственной фискальной службы. Отмечается, что из-за ареста счетов заводы могут приостановить отгрузку продукта.
360tv.ru: последние новости
Панин призвал всех «валить из этой страны» Крещение шведской принцессы прошло в дворце XVII века. На церемонии ее сестра каталась по полу и душила брата Пять причин влюбиться в фитнес городских улиц
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына5
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»75
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»12
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение