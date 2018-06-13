Американские технологи придумали новый сорт виски с ароматом бобровой струи

В штате Нью‐Гэмпшир (США) началось производство нового сорта виски с ароматом бобровой струи — вещества, выделяемого из особых желез речных бобров. Оно включено в список безопасных пищевых компонентов, составленный Федеральным агентством по контролю за качеством продовольствия и медикаментов.

По данным сайта «Мир 24», технологи давно используют в качестве ароматизатора бобровую струю, имеющую острый запах мускуса с оттенком дегтя.

Кору березы, кленовый сироп, еловые иголки, канадский дикий имбирь и малину использовали в качестве сырья создатели напитка. Новый сорт виски назвали Eau De Musc («Мускусная вода»).

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