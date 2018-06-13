Панин призвал всех «валить из этой страны»

Актер Андрей Панин прокомментировал инициативу Жириновского, который предложил при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью. В разговоре с «360» актер отметил, что закон не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.

«Этот закон никогда не примут. Я не хочу никого оскорблять. Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме . Мне не интересно, что происходит в этой стране. В этой стране никогда ничего не изменится», — сказал Панин.

Как подчеркнул актер, его гораздо больше волнует, что в России «люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим».

«Это, конечно, здорово, но не когда умирают люди. Я могу дать совет всем людям, которые здесь живут. Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны», — заключил Панин.