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Панин призвал всех «валить из этой страны»
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Панин призвал всех «валить из этой страны» 

360tv.ru 1 час назад
Актер Андрей Панин прокомментировал инициативу Жириновского, который предложил при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью. В разговоре с «360» актер отметил, что закон не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.
«Этот закон никогда не примут. Я не хочу никого оскорблять. Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме. Мне не интересно, что происходит в этой стране. В этой стране никогда ничего не изменится», — сказал Панин.
Как подчеркнул актер, его гораздо больше волнует, что в России «люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим».
«Это, конечно, здорово, но не когда умирают люди. Я могу дать совет всем людям, которые здесь живут. Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны», — заключил Панин.
Ранее стало известно, что фракция ЛДПР готовит поправки в Семейный кодекс РФ. Жириновский привел как аргумент практику других стран, где споры между бывшими супругами прекращаются, когда ребенка направляют в третью семью.
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