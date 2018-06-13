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В ответ на инициативу Жириновского Панин призвал всех «валить» из страны
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В ответ на инициативу Жириновского Панин призвал всех «валить» из страны 

Ридус 35 минут назад
Актер Андрей Панин прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью.
Панин заявил, что такой закон никогда не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.
«Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме. Мне не интересно, что происходит в этой стране», — сказал актер в интервью телеканалу «360».
По его словам, «в этой стране никогда ничего не изменится». При этом он добавил, что его больше волнует, что в России «люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим».
Напоследок Панин дал совет россиянам: «Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны».
Ранее Жириновский рассказал, что фракция ЛДПР готовит поправки в Семейный кодекс РФ и привел как аргумент практику других стран, где споры между бывшими супругами прекращаются, когда ребенка направляют в третью семью.
«Ридус» также писал о том, что Панин успел улететь в Италию еще до того, как ему официально запретили покидать Россию из-за штрафов и огромных долгов по алиментам. При этом на родину он все-таки вернулся.
Недавно Панин поддержал своего коллегу Михаила Ефремова, предложившего отдать Украине Крымский мост.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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