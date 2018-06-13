В ответ на инициативу Жириновского Панин призвал всех «валить» из страны

Панин заявил, что такой закон никогда не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.

«Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме . Мне не интересно, что происходит в этой стране», — сказал актер в интервью телеканалу «360».

По его словам, «в этой стране никогда ничего не изменится». При этом он добавил, что его больше волнует, что в России «люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим».

Напоследок Панин дал совет россиянам: «Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны».

Ранее Жириновский рассказал, что фракция ЛДПР готовит поправки в Семейный кодекс РФ и привел как аргумент практику других стран, где споры между бывшими супругами прекращаются, когда ребенка направляют в третью семью.

«Ридус» также писал о том, что Панин успел улететь в Италию еще до того, как ему официально запретили покидать Россию из-за штрафов и огромных долгов по алиментам. При этом на родину он все-таки вернулся.