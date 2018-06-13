Джигурда на постном масле

Все время думаю — а ведь неплохой он был актер, Никита Борисович Джигурда . И пел знатно. Громко, с душой. Когда-то я даже думала — если немного вульгарите его убрать, почистить, так сказать, картошечку, вполне достойный преемник Высоцкого. Прости господи, думаю я сейчас, за те мои мысли…

В принципе, все стало ясно два года назад, когда Никита Борисович заявил о смене имени и фамилии на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Конечно, не велика разница, быть Никитой или Джанатаном и все такое, был бы человек хороший. Тем паче, что это, объяснил Джигурда, его родовые фамилии, а Джанатана и Браташа он к ним прибавил в память об убитой куме, с которой они вместе входили в европейский орден Розенкрейцеров. Против такого аргумента не попрешь.

А ныне у Никиты Борисовича-Джанатана печаль — нельзя ему, говорят, быть кандидатом в мэры столицы. Никакое горловое пение мантр, с блеском исполненное недавно «сексуальным великим русским актером» (это из самохарактеристики героя) не помогло, хотя в Избиркоме могли бы это талант кандидата и учесть — зачетная штука, не всякий претендент в мэры на такое способен, это ясно как день.

Но бог с ним, с мантрами. Другому не устаешь удивляться. Как же обнуляет сознание болезненное желание быть на виду, как же страдает человек без софитов, если готов использовать любой повод, чтобы засветиться… На все готов — и на секс в прямом эфире, и на выдвижение своей сексуальной кандидатуры на выборы. Какие страдания должны им обуревать, когда о нем не пишут хотя бы день, не упоминают в скандальных хрониках, не лайкают или даже не «мемят»?

И со всем — полная джигурда. Прошу прощения, фамилии затрагивать нехорошо, я в курсе, но в результате деятельности нашего секс-символа его фамилия давно стала мемом. Хотя он не один такой. Вот вылезла опять Диана Шурыгина откуда-то. Ни дня не обходится без Оли Бузовой — она как прогноз погоды, должна быть, даже если не оправдывает ожиданий. Но если Оля порой восхищает, а Диана вызывает разные чувства, то Никита Борисович просто рвет сердце.

Но стыдно, стыдно, стыдно как… Потому что он весь пошлятина и превращает все остальное в пошлятину и бред. Да, от подобных выходок с попыткой выдвижения не защититься, конечно, ибо все на это право имеют, но они подрывают доверие к выборам «ан женераль». А у нас и так-то к ним относятся скептически, несмотря на все усилия сверху. И к телеку уже совсем нет доверия — больно дешевые сливки он слизывает со всех этих скандальчиков с Дианами, откуда-то взявшимися детьми умерших, дутыми звездами, дутыми сплетнями, битьем морд в эфире, прилюдными разборками с «бывшими» и настоящими, определением ДНК в связи с мутным отцовством, со всей этой нарастающей джигурды на постном масле. Бр-р-р.