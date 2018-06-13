5 причин купить фитнес-трекер

Фитнес-трекер должен быть у каждого человека, который занимается спортом. Если ты серьезно относишься к своему здоровью и хочешь получать от тренировок максимум пользы, то тебе нужно использовать данную спортивную разработку. Это пять неоспоримых причин, почему нужно купить фитнес-трекер.

Точный шагомер

Трекер отслеживает каждый шаг и показывает, сколько километров ты прошел за день. Сопоставление данных позволяет понять, насколько обладатель гаджета был активен. Это далеко не единственная функция, устройство будет показывать, сколько калорий было потрачено на активность, что очень актуально для похудения. Наличие приложений для отслеживания калорийности питания и выпитой за день воды делает трекер важнейшим инструментом для поддержания здорового образа жизни.

Содействие в похудении и достижении целей

Каждый фитнес-трекер предполагает возможность установки целей на день или более долгий период. Осознание того, какой путь в сторону достижения цели уже был проделан, заставляет двигаться дальше и достигать намеченного результата. Использование приложений делает постановку целей и их достижение публичной информацией, благодаря чему обыкновенные тренировки превращаются в соревнование со своими товарищами. Содействие похудению заключается в отслеживании и сравнении своих показателей веса, а также в подсчете количества потраченных калорий.

Приятное пробуждение

Фитнес-трекер лучше любого будильника. Мало кто любит просыпаться по утрам и делать это в хорошем настроении, для большинства людей день начинается с тревоги и стресса. Гаджет отслеживает не только дневную активность, но и фазы сна. Пользователь задает период времени, когда он планирует проснуться, и трекер будит его в подходящую для пробуждения фазу. В результате каждое утро становится добрым и начинается с хорошего настроения. Трекер избавляет от необходимости по несколько раз переставлять будильник на более позднее время, торопиться и опаздывать на работу, пропускать утренние тренировки.

Устройство будет отслеживать продолжительность сна каждую ночь и подсказывать, когда нужно лечь спать, чтобы выспаться.

Отслеживание пульса

Для тех, кто занимается бегом или другими видами кардио тренировок, отслеживание пульса является обязательным моментом. Наличие пульсометра способствует тренировке не только мышц, но и сердца, функция позволяет выбирать подходящую интенсивность нагрузок для достижения нужного результата, к примеру, повышения выносливости или похудения.

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Разносторонняя мотивация

Прогресс занятий более нагляден, когда он отображается в виде точных цифр и графиков. Трекер покажет, как увеличивается продолжительность тренировок, как меняется расстояние пробежек, сколько калорий тратится на занятиях. Эти спортивные гаджеты следят за ежедневной активностью и сообщают, если текущий день прошел малоподвижно. Обычные пешие прогулки и походы по магазинам будут проходить более увлекательно, они будут рассматриваться, как вклад в дневную активность.

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