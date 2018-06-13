4 шага к сильным рукам

Если тебе тяжело даются захваты руками, а слабость и судороги в руках могут появиться даже при использовании смартфона, то необходимо задуматься об укреплении рук прямо сейчас. Кисти рук не укрепятся сами собой, им нужно уделять внимание, в противном случае спустя какое-то время они станут еще более слабыми.

Слабые кисти рук ограничивают физические возможности, в том числе и спектр доступных спортивных направлений. Человек со слабыми руками никогда не сможет открыть для себя скалолазание, тяжелую атлетику и родственные дисциплины. Запястье — это самый сложный сустав в теле человека, кисть состоит из 27 костей, рука является идеальной конструкцией, позволяющей выполнять сотни манипуляций.

Сила и работоспособность кистей рук — это часть здоровья опорно-двигательного аппарата. Эти четыре шага к укреплению кистей рук станут вкладом в твою активность и подвижность.

Упражнения на захват

Мышцы рук — это инструмент для выполнения множества действий, поэтому их нужно развивать точно так же, как и другие мышцы в теле. Важно работать как над мышцами предплечий, так и непосредственно над кистью. На тренировках помогут базовые упражнения — подтягивания, отжимания и планки с опорой на запястья.

Укрепить силу хвату помогут ручные эспандеры, их можно использовать в любом месте и в любую свободную минуту.

Йога для гибкости

Со стороны может показаться, что йога уделят основное внимание мышцам корпуса, но это не так. Практики йоги развивают гибкость и силу всего тела, в том числе и рук. Асаны, которые предполагают нагрузки на руки и запястья, способствуют укреплению мышц и повышению плотности костей. Также йога воздействует на руки за счет мудр, то есть специальных жестов, они обеспечивают не только направление энергетических потоков, но и повышение гибкости пальцев.

Мелкая моторика

Связь рук с головным мозгом не менее важна, чем сила и гибкость. Подержание мелкой моторики в детском возрасте способствует правильному умственному развитию, в пожилом возрасте — препятствует развитию болезни Альцгеймера и деменции. Мелкие двигательные практики полезны в любом возрасте, они сказываются на работоспособности рук. Подойдет любая деятельность, главное, чтобы в ней участвовали пальцы и запястья — раскрашивание, оригами, скрапбукинг, коллажи, вышивка, вязание, подойдут даже игры на приставке с использованием джойстика.

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Домашние дела

Выполнение дел по дому — это отличная зарядка для рук. Выполняя уборку, люди заставляют свои руки делать множество полезных упражнений — захватывать и поднимать вещи разной величины, открывать и закрывать емкости, раскладывать и развешивать вещи, использовать прищепки и другие приспособления, выступающие в виде тренажеров. Если подходить к уборке осознанно, то можно увеличить уровень нагрузки на руки, к примеру, поднимать с пола детские игрушки и с силой сжимать их кистями перед тем, как убрать в корзину для игрушек.

Следование этим рекомендациям поможет не только повысить силу рук, но и окажет профилактику травм запястья, артрита, туннельного синдрома, минимизирует последствия естественного старения. Сильные руки и развитые кисти расширяют возможности человека и делают его менее зависимым от внешних обстоятельств, поэтому важно задуматься об укреплении рук прямо сейчас.

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