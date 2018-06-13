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Калашниковой пожелали свергнуть Бузову
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Калашниковой пожелали свергнуть Бузову 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Прохор удивил поклонников, когда в своем блоге решил поздравить бывшую невесту с Днем Рождения. Шаляпин опубликовал снимки с совместной фотосессией с участием Анны. На фотографиях две звезды выглядят очень счастливыми. Платье Анны и костюм Прохора сочетаются между собой.
Но больше всего поклонников певца поразил характер послания. Шаляпин вдруг решил расхваливать талант девушки и даже назвал ее «чаровницей». По мнению музыканта, красоты, уверенности, настойчивости Калашниковой вполне хватит, чтобы затмить Ольгу Бузову. Прохор посчитал, что Анна представляет реальную угрозу, катастрофу, ураган и смерч для всего российского шоубизнеса. Певец окончил свое послание загадочной фразой: «Все только начинается…» Очевидно, у Шаляпина и Калашниковой есть какой-то секрет.
Фанаты Шаляпина посчитали сравнение Калашниковой с другой девушкой во время поздравления с Днем Рождения не совсем уместным. Другие заметили, что пока Анне не очень хорошо удается покорение мира шоубизнеса: «Только вот почему-то на всех этих шоу, по которым она таскается „экспертом“, ей всё время рот затыкают и не слушают даже, что она там пищит».
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