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Гигантский помидор появился в Сызрани
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Гигантский помидор появился в Сызрани 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Необычный, но аппетитный арт-объект установили в центре города в День России. «Сызранский помидор — экобренд региона» — именно так называется новый арт-объект, установленный в центре Сызрани. Его открытие состоялось в День России. Теперь все желающие смогут прийти в городской парк «Гномик» и полюбоваться оригинальной композицией: в изысканной кованой карете удобно расположился огромный помидор. Авторы задумки уверены, что с открытием этого арт-объекта у горожан и гостей Сызрани появится ещё одно любимое место для фотографий. К слову, такое внимание к этому овощу здесь не случайно. Праздник «Сызранский помидор», давно стал визитной карточкой города. В 2018 году он пройдёт в 18-й раз, 18 августа.
Фото: Администрация г. о. Сызрань
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