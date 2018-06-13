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Инсайдеры рассказали, из-за чего на самом деле так резко похудел Крутой
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Инсайдеры рассказали, из-за чего на самом деле так резко похудел Крутой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В декабре прошлого года Игорь Крутой появился в одном из столичных кинотеатров на премьере фильма «Елки Новые». Светское мероприятие посетили многие отечественные знаменитости, в том числе и Игорь Крутой. Композитор с удовольствием позировал фотографам на фоне пресс-волла и общался с журналистами. Правда, увидев снимки, опубликованные в соцсети, поклонники композитора и музыканта забеспокоились: им показалось, что Игорь Яковлевич выглядит уставшим.
Мгновенно поползли слухи о том, что у Крутого диагностировали онкологическое заболевание, однако инсайдеры поспешили внести ясность в ситуацию. Приятели Игоря Яковлевича, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что из-за диабета Крутому пришлось придерживаться строгой диеты, поэтому он столь сильно похудел.
«Потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе», — поделились анонимные источники со "СтарХитом". Сам Крутой, к слову, предпочитает не комментировать домыслы общественности.
Отметим, что слухи о серьезных проблемах со здоровьем композитора появились еще в 2009 году. Тогда, по информации СМИ, мужчине диагностировали рак поджелудочной железы. В это же время Крутому провели первую сложную операцию в Америке, в 2011 году Игорь Яковлевич внезапно отменил съемки в одном из телепроектов. По информации пресс-секретаря Игоря Яковлевича, ему была проведена операция на почках.
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