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5 лайфхаков, облегчающих уборку
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5 лайфхаков, облегчающих уборку 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Лайфхак №1  Замени в ванной кусковое мыло на жидкое, это позволит реже мыть раковину. Твердое мыло оставляет потеки на сантехнике, которые затем приходится долго и тщательно оттирать, а жидкое, напротив, экономит массу времени. Кроме того, это гигиеничнее, поскольку препятствует развитию бактерии.
Лайфхак №2  Убирайте ежедневно самые грязные места в квартире. Например, вокруг кошачьего лотка и мусорного ведра, тогда не потребуется мыть полы во всем доме.
Лайфхак №3  Налейте жидкость для мытья сантехники в подставку для ершика для унитаза. Теперь при каждом использовании вы заодно будете производить мини-уборку. Раз в неделю надо будет всего лишь поменять чистящее средство.
Лайфхак №4  Грамоты, детские рисунки, квитанции легко отсканировать и хранить в электронном виде. Таким образом, вы избавитесь от залежей бумажного хлама.
Лайфхак №5  Частое проветривание ванной комнаты позволит избежать плесени, грибка и неприятного запаха, с которыми очень трудно бороться. После принятия душа, оставь дверь в санузел открытой.
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