Итоги конкурса по проектам реставрации Смоленской крепостной стены будут подведены 22 июня

ТАСС , 13 июня. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Союз реставраторов России 22 июня подведут итоги творческого конкурса студенческих работ «Крепостные стены и башни XVI-XVIII веков города Смоленска», сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО.

"Защита работ отборочного тура и подведение итогов конкурса состоится в Москве в Центральных научно— реставрационных проектных мастерских 22 июня 2018 года. К участию в отборочном туре приглашены студенческие коллективы из Ростова-на-Дону и Вологды. Участников финала ждут подарки и дипломы, подготовлены также специальные призы для победителей. Кроме этого, для студентов организована интересная культурная программа в столице России", — говорится в сообщении.

Конкурс для молодых реставраторов был объявлен в конце марта. Организаторы предложили студентам разработать концепцию архитектурно-художественного решения реставрации и приспособления прясел и башен Смоленской крепостной стены. Претендентами на победу стали 20 проектов, поступивших из разных городов России: Астрахани, Вологды, Воронежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга

"Наша задача — воспитывать у молодежи интерес к историческим памятникам, формировать ответственность за их будущее. Дело не только в реставрации самой стены, но и во встраивании ее в современный мир, чтобы этот памятник был понятен и востребован обществом. Для возрождения такого уникального объекта, как стена, требуется комплексный профессиональный подход. Но, кроме этого, очень важно привлечь и молодежный ресурс, собрать самые передовые идеи, которые помогут по-настоящему вдохнуть жизнь в Смоленскую крепостную стену", — отметил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов

Уникальный памятник архитектуры, истории и культуры — Смоленская крепостная стена — был построен в конце XVI — начале XVII вв. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже Русского государства. Ее строил Федор Конь — тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. В настоящее время сохранилось немногим более 3 км Смоленской крепостной стены, включающих восемь башен и несколько участков прясел.