Ещё
Итоги конкурса по проектам реставрации Смоленской крепостной стены будут подведены 22 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итоги конкурса по проектам реставрации Смоленской крепостной стены будут подведены 22 июня 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 июня. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Союз реставраторов России 22 июня подведут итоги творческого конкурса студенческих работ «Крепостные стены и башни XVI-XVIII веков города Смоленска», сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО.
"Защита работ отборочного тура и подведение итогов конкурса состоится в Москве в Центральных научно— реставрационных проектных мастерских 22 июня 2018 года. К участию в отборочном туре приглашены студенческие коллективы из Ростова-на-Дону и Вологды. Участников финала ждут подарки и дипломы, подготовлены также специальные призы для победителей. Кроме этого, для студентов организована интересная культурная программа в столице России", — говорится в сообщении.
Конкурс для молодых реставраторов был объявлен в конце марта. Организаторы предложили студентам разработать концепцию архитектурно-художественного решения реставрации и приспособления прясел и башен Смоленской крепостной стены. Претендентами на победу стали 20 проектов, поступивших из разных городов России: Астрахани, Вологды, Воронежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга
"Наша задача — воспитывать у молодежи интерес к историческим памятникам, формировать ответственность за их будущее. Дело не только в реставрации самой стены, но и во встраивании ее в современный мир, чтобы этот памятник был понятен и востребован обществом. Для возрождения такого уникального объекта, как стена, требуется комплексный профессиональный подход. Но, кроме этого, очень важно привлечь и молодежный ресурс, собрать самые передовые идеи, которые помогут по-настоящему вдохнуть жизнь в Смоленскую крепостную стену", — отметил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.
Уникальный памятник архитектуры, истории и культуры — Смоленская крепостная стена — был построен в конце XVI — начале XVII вв. На протяжении столетий стена выполняла роль одного из главных форпостов на западном рубеже Русского государства. Ее строил Федор Конь — тот же зодчий, что возводил стены Московского Кремля. В настоящее время сохранилось немногим более 3 км Смоленской крепостной стены, включающих восемь башен и несколько участков прясел.
ТАСС: последние новости
Завод по переработке зерна за 12,2 млрд руб. построят в Новосибирской области к 2022 г. В ГД внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов с гражданами РФ Британскому гвардейцу впервые разрешат надеть тюрбан во время торжественного парада
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»6
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот14
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»93
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»14
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
01:55
«Ведьма!»: Климова поразила юностью на «Кинотавре»
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение