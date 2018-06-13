Сколько стоит плитка шоколада с автографом Лукашенко

Вот уже почти пять веков европейские ценители натурального черного шоколада позволяют себе ломтики этого горчайшего десерта, вспоминая при случае, что еще три тысячи лет до этого любили добавлять перед сном в свою пищу ацтеки и майи. Правда, они не догадывались о том, что их потомки превратят дежурное лакомство в аппетитный валютный бизнес.

Вот и плитку шоколада «Президент эксклюзив» с автографом Александра Лукашенко продали на благотворительном аукционе за солидную сумму даже по европейским меркам — почти за десять тысяч долларов. Торги состоялись сегодня в легендарном магазине белорусской столицы «Лакомка» во время презентации новой линейки шоколада, не без привкуса очарованной сладкоежки передает БЕЛТА.

Обладателем лота, на упаковке которого рукой президента написано пожелание «Мир вашему дому!», стал бизнесмен Александр Мошенский. О своей любви к шоколаду бизнесмен не стал вдаваться в детали, зато не стал скрывать, что вырученные деньги будут перечислены Городищенскому дому-интернату для детей-инвалидов в Барановичском районе Брестской области.

Александр Мошенский не скрывал, что очень рад, что деньги пойдут именно данному адресату. Дело в том, что интернат в этом году начал строительство за счет спонсорских средств жилого дома с целью формирования у его воспитанников навыков самостоятельного проживания и успешной интеграции в общество. Бизнесмен активно торговался на аукционе, временами напоминая героев легендарной ленты «Как украсть миллион», раз за разом повышая ставку, которая за несколько минут увеличилась в сотни раз с первоначальной розничной цены шоколада.

Презентацию в «Лакомке» посетили многие известные спортсмены, артисты, бизнесмены. Все они смогли продегустировать очередную аппетитную новинку, которая только буквально на днях поступила в широкую продажу в Беларуси.

Ведь фабрика «Коммунарка» уже более года выпускает шоколад «Президент» без сахара. Особая рецептура и насыщенный вкус сделали его популярным и в республике, и за ее пределами. Главная инновация новой линейки «Президент Эксклюзив» заключается в купажировании лучших сортов какао-бобов из нескольких латиноамериканских стран.

Предприятие уже выпустило около 60 тонн шоколада новой линейки — с содержанием какао-бобов до 85%. В новой продукции использован лактит, который получается при производстве молочной сыворотки. Он гораздо слаще сахара, но практически не всасывается в организме.

Считается, что новый шоколад прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни. При этом по своим органолептическим показателям он не уступает аналогичному продукту с сахаром. До начала массового производства «Президент Эксклюзив» презентовали 15 мая на выставке Беларуси в Таджикистане. Там же его продегустировали президенты обеих стран.

Новинка была презентована и в Израиле, во время визита в эту страну вице-премьера Михаила Русого. Лакомство ацтеков готовят к поставкам в Россию, США и на другие мировые рынки. Подкупают, по мнению экспертов, не только вкусовые качества продукта без сахара, но и ценовые диапазоны, в разы более скромные, чем у бельгийского аналога.