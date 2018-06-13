Характеристика Близнецов по восточному гороскопу

Соединив знак зодиака и восточный гороскоп, расскажем о том, какие качества подарили Близнецам астрологические покровители, царившие над миром в год их рождения.

Близнецы-Крыса

Близнецы, рожденные в год Крысы, более осмотрительно, чем другие представители этого знака, тратят деньги, крепче держатся за свое место работы, но при этом они часто гораздо лицемернее своих собратьев и меняют маски не ради игры и удовольствия, а ради выгоды; умеют манипулировать, чтобы кто-то что-то за них делал. Они могут казаться суперочаровашками, но за внешним фасадом скрывается настоящая агрессия, готовая выплеснуться в любой момент оглушительным скандалом.

Близнецы-Бык (Вол)

Близнецы, рожденные в год Быка (Вола), охотнее других своих собратьев берутся за тяжелую работу и даже выполняют ее на отлично, правда, в качестве компенсации за свой нелегкий труд стараются для разрядки подобрать себе какое-то сильно расслабляющее хобби. Среди всех представителей своего знака это самые немногословные индивидуумы, что, впрочем, не касается тех моментов, когда они о чем-то спорят с окружающими или говорят на крайне интересующие их темы.

Близнецы-Тигр

Близнецы-Тигры больше остальных своих собратьев стремятся к власти, однако не умеют сдерживать желание поскандалить до того момента, когда от свары будет наибольшая польза, а потому редко надолго удерживаются в рядах влиятельных персон. Они чаще других представителей своего знака устраивают бунты против начальства, чтобы доказать, что правила писаны не для них, из-за чего теряют уже, казалось бы, заработанные деньги. Зато они невероятно харизматичны, и за ними охотно следуют те, кто не привык жить своим умом.

Близнецы-Кролик (Кот)

Близнецы, рожденные в год Кролика (Кота), самые любвеобильно-плодовитые: мужчины часто имеют параллельно несколько связей, в которых есть дети, а женщины рожают от всех, в кого влюбляются; однако ни те, ни другие не привязаны к своим отпрыскам. Зато из Близнецов-Кроликов получаются наилучшие дипломаты и представители различных фирм, они умеют поставить врожденное красноречие на службу своему кошельку, у них неизменно великолепный вкус, которым далеко не всегда могут похвастаться их собратья.

Близнецы-Дракон

Близнецы-Драконы самые яркие, именно из них получаются наиболее успешные представители шоу-бизнеса, а в разговорном жанре им вообще нет равных. Они, как правило, зарабатывают гораздо больше остальных Близнецов, их любит фортуна, от них в восторге все, кто с ними сталкивается. Правда, и самолюбования в них немерено, но чаще всего это не раздражает. К тому же они, в отличие от других, предпочитают жить на свои деньги и крайне редко берут взаймы.

Близнецы-Змея

Близнецы, рожденные в год Змеи, лучшие интуиты, и это делает их еще и самыми мудрыми среди Змей. Они, в отличие от других представителей своего знака, умеют учиться на собственных ошибках, не бросают дела на середине, знают истинный смысл слова «надо». Но при этом они самые «душные»: душат и душат собой тех, кого считают своей собственностью, не в состоянии расстаться окончательно с надоевшими любовниками и друзьями, поэтому не отпускают даже тех, кто уже стал не нужен.

Близнецы-Лошадь

Близнецы-Лошади самые неугомонные, им вечно выдувает мозги ветер странствий, а охота к перемене мест заставляет срываться даже с самой перспективной и хорошо оплачиваемой работы, как перчатки менять города и страны, метаться от одного круга общения к другому. И в то же время им лучше, чем остальным представителям их знака, дается изучение иностранных языков, а их врожденное любопытство чаще приносит доход: узнавая что-то новое, они тут же пускают эту информацию в дело.

Близнецы-Овца (Коза)

Близнецы, рожденные в год Овцы (Козы) наиболее легкомысленны, они совершенно не думают о будущем, живут сиюминутным моментом и наслаждаются тем, что есть у них здесь и сейчас. Они регулярно уходят от проблем, с головой погружаясь в какое-то небезобидное развлечение, постоянно ищут того, кто станет оплачивать их счета, ненавидят работать. Это они чаще всего используют свою внешность, светясь на ток-шоу в качестве гостей и зрителей.

Близнецы-Обезьяна

Близнецы-Обезьяны самые коварные. Они точно знают, что кому сказать, чтобы эхо их высказываний вызвало наибольший резонанс и принесло максимально возможную выгоду. Они ловко стравливают меж собой тех, кто им чем-то не угодил или мешает. Зато они пользуются особой популярностью у работодателей, потому что их можно поставить в качестве заграждения, буфера между предприятием и надвигающимися неприятностями — выкрутятся из любой безнадежной ситуации.

Близнецы-Петух

Близнецы, рожденные в год Петуха, самые эксцентричные. Это они регулярно шокируют окружающих своими странными нарядами, экстраординарными поступками, абсурдными, нелепыми и бессмысленными высказываниями. Зато они, несмотря на то что интересны многим, зарабатывают не дешевой популярностью, а своим трудом, порой (если не ленятся) достаточно тяжким. А еще они, в отличие от Петухов, рожденных под другими знаками, не меняют своих убеждений.

Близнецы-Собака

Близнецы, рожденные в год Собаки, самые постоянные, они, в отличие от других представителей своего знака, склонных к ветрености, могут влюбиться в ранней юности, создать с этим человеком семью и всю жизнь стойко хранить ему верность. Правда, у них и самый тяжелый характер: они часто наиболее мрачны и подвержены депрессиям, не умеют не замечать проблем, наименее уверены в своих силах, не обладают свойственным Близнецам красноречием и не так активно пользуются своим врожденным обаянием.

Близнецы-Свинья (Кабан)

Близнецы, рожденные в год Свиньи (Кабана), самые «домашние» среди представителей своего знака, свыше остальных ценят уют, комфорт, вкусную еду и относительное спокойствие существования. Их не очень сильно привлекают перемены, им больше по душе стабильность, а потому они стараются осесть там, где их труд адекватно оплачивается, но при этом от них не требуется «прыгать выше головы». Из всех Близнецов это самые доверчивые, искренние, честные, мало спорящие люди.

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