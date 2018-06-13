Скандал длиной в три года: кто хозяйничает в бывшем особняке Джуны

Арбатский особняк целительницы Джуны, вокруг которого три года не стихали скандалы, теперь сотрясает от грохота отбойных молотков. В здании началась масштабная реконструкция. Судьба Академии альтернативных наук, похоже, решена. Причем решил ее не суд, а тендер. Какие планы у тех, кто сегодня хозяйничает в «центре управления миром»? И куда пропали корона ассирийской царицы и прочие магические артефакты?

Особняк Джуны на Арбате сейчас не узнать. Мемориальную табличку сорвали, фотографии и вазы с цветами убрали. На двери повесили новые замки. Внутри полным ходом идет реконструкция. Ломают стены. Меняют полы и потолки. Время от времени даже что-то находят.

После смерти Джуны за особняк разгорелась борьба. В схватке за наследство знаменитой целительницы сошлись многочисленные друзья — магистры альтернативной медицины, мнимые родственники и даже генералы казачьих войск. В какой-то момент появился давний знакомый Джуны Саргон Бит-Алекс и предъявил документы, что особняк якобы принадлежит ему.

Обжиться в особняке Бит-Саргон не успел — вмешались московские чиновники. Выяснилось: здание всегда принадлежало городу, а целительнице его в свое время лишь передали в аренду. После аукциона все три этажа достались компании «Форсаж-тринадцать». Новый съемщик выставил великих магистров за дверь. «Пришли 20 человек в масках, спилили решётки, залезли туда», — рассказывает друг Джуны Валерий Камшилов.

По словам одного из арендаторов, в скором времени здесь будет гостиница — место лакомое, самый центр. Друзья Джуны поняли: судиться не имеет смысла и нашли себе новое занятие — ищут вещи целительницы (мебель, украшения, медицинские приборы). Еще до того, как в здании началась ремонт, какие-то люди вывезли их в неизвестном направлении. Часть имущества успели отбить. В основном, это книги и одежда. Куда делось остальное — никто не знает. Бесследно пропала корона и кресло, в котором Джуна провозгласила себя «царицей ассирийской». Исчезла и коллекция картин, которые, как считают последователи целительницы, обладали лечебной силой. Несколько полотен якобы продавали в Интернете — в телефонных разговорах продавцы уверяли, что нашли их на помойке. Цена, по словам Валерия Камшилова, доходила до полумиллиона рублей. Не исключено, что скоро на торги выставят и другие вещи.