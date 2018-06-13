«Мама и мимо не пробегала»: дочь Ани Лорак стала копией своего отца

38-летняя исполнительница Ани Лорак порадовала публику семейным фото, показав всем своего мужа Мурата Налчаджиоглу и дочь Соню. Почитатели были изумлены тем, как девочка напоминает своего отца, отметив, что такое поражающее сходство редко когда встречается в жизни.

На днях семья певицы Ани Лорак в полном составе прилетела на Крит, где с морем и солнцем звезда отпраздновала день рождением своей дочери Софии. Передавая из Греции солнечный привет, певица удовлетворила любопытство всех своих почитателей, которые проявляют заядлый интерес к ее личной жизни, и обнародовала семейную идиллию с отдыха, показав всему миру своего мужа Мурата Налчаджиоглу и именинницу-дочь.

Разумеется, редкий семейный кадр не остался без внимания, и толпы фанатов украинской певицы принялись на все лады восхищаться милыми семейными фотографиями. Однако в особенности привлекла внимание публики 5-летняя София, которая на обнародованных снимках как две капли воды была похожа на своего отца. Впрочем, не только обыватели поразились сходству между Муратом и Софией, сама Ани Лорак шутливо отметила, что позирует на снимке с близнецами.

«Дочь — папина копия! Верно подмечено, что близнецы» «Малышка папина копия! Так что пора и мамину копию родить» «Как же доченька похожа на папу! Говорят, что значит счастливой будет» «Соня с папой — как две капли воды. Так редко бывает, чтобы ребенок был отражением одного родителя» «Да, мама и мимо не пробегала. Вся в отца она у вас!»

Впрочем, некоторые пользователи сети отмечают, что София никак и не может быть похожа на свою мать, поскольку подозревают, что певица Ани Лорак неоднократно прибегала к услугам косметологов, и сейчас ее лицо уже не может похвастаться натуральностью. Более того, некоторые отмечают, что чрезмерное увлечение современными достижениями в области косметологии и медицины состарили когда-то эффектную и яркую артистку, превратив ее лицо в одну сплошную маску.