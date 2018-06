Стефано Габбана набросился с оскорблениями на Селену Гомес

Дизайнер и один из основателей модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана оставил оскорбительный комментарий под снимком в Instagram, на котором изображена американская актриса и певица Селена Гомес.

#selenagomez rocks red dresses ❤️ Choose your fave: 1,2,3,4 or 5?

A post shared by The Catwalk Italia — TCI (@thecatwalkitalia) on Jun 11, 2018 at 3:22pm PDT — Она такая уродина!, — написал Габбана в комментариях The Catwalk Italia, где обычно размещаются фотографии лучших нарядов знаменитостей.

Кроме этого, он оценил комментарий, в котором пользователь назвал Гомес «померанским шприцем».

Сама певица никак не отреагировала на оскорбления дизайнера, однако ее поддержали поклонники.

— Какой позор. Взрослый человек обзывает девушку, — написал один из них.

Сегодня 55 ❤

A post shared by Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) on May 10, 2018 at 11:18pm PDT