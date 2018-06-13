Стефано Габбана назвал Селену Гомес уродливой

Итальянский дизайнер Стефано Габбана снова оказался в центре скандала. На дизайнера обрушилась волна критики после того, как он написал в Инстаграм, что Селена Гомес уродлива.

Итальянский журнал The Catwalk поделился коллажом, где собраны фотографии Селены Гомес в красных платьях. Но никто не подозревал, что именно этот пост вызовет такой ажиотаж. А все из-за одного комментария, который оставил Стефано Габбана. Он написал «Она такая уродливая».

После этого поклонники звезды начали защищать свою любимую знаменитость: «Нас не заботит твой ужасный бренд», «Посмотри в зеркало, ты уродлив как внутри, так и снаружи», «Стыдно за вас».

#selenagomez rocks red dresses ️ Choose your fave: 1,2,3,4 or 5?

Публикация от The Catwalk Italia — TCI (@thecatwalkitalia)

11 Июн 2018 в 3:22 PDT Сама Селена пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, что Стефано и Доменико Дольче уже оказывались в подобной ситуации в 2015 году, когда назвали детей, рожденных с помощью ЭКО «синтетическими».