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Стефано Габбана назвал Селену Гомес уродливой
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Стефано Габбана назвал Селену Гомес уродливой 

Журнал ОК! 31 минуту назад
Итальянский дизайнер Стефано Габбана снова оказался в центре скандала. На дизайнера обрушилась волна критики после того, как он написал в Инстаграм, что Селена Гомес уродлива.
Итальянский журнал The Catwalk поделился коллажом, где собраны фотографии Селены Гомес в красных платьях. Но никто не подозревал, что именно этот пост вызовет такой ажиотаж. А все из-за одного комментария, который оставил Стефано Габбана. Он написал «Она такая уродливая».
После этого поклонники звезды начали защищать свою любимую знаменитость: «Нас не заботит твой ужасный бренд», «Посмотри в зеркало, ты уродлив как внутри, так и снаружи», «Стыдно за вас».
#selenagomez rocks red dresses ️ Choose your fave: 1,2,3,4 or 5?
Публикация от The Catwalk Italia — TCI (@thecatwalkitalia)
11 Июн 2018 в 3:22 PDT  Сама Селена пока не давала никаких комментариев по этому поводу.
Напомним, что Стефано и Доменико Дольче уже оказывались в подобной ситуации в 2015 году, когда назвали детей, рожденных с помощью ЭКО «синтетическими».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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