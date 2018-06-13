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Алла Вербер: «У меня не так много времени, чтобы думать, как быть ультрамодной»
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Алла Вербер: «У меня не так много времени, чтобы думать, как быть ультрамодной» 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В 1976 году семья Аллы Вербер эмигрировала из СССР. Поэтому юность нашей героини прошла в Риме и Монреале.
Карьера нынешнего фэшн-директора ЦУМа началась с должности консультанта в одном из итальянских бутиков.
Она открыла для России более 500 брендов, среди которых — Jil Sander, Chanel и Karl Lagerfeld.
В детстве Алла Вербер профессионально занималась скрипкой. А после школы поступила в медицинское училище, которое бросила спустя два года.
Журнал Time включил Вербер в знаменитый рейтинг самых влиятельных женщин мира в модном бизнесе.
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