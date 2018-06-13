Алла Вербер: «У меня не так много времени, чтобы думать, как быть ультрамодной»

В 1976 году семья Аллы Вербер эмигрировала из СССР. Поэтому юность нашей героини прошла в Риме и Монреале. Карьера нынешнего фэшн-директора ЦУМа началась с должности консультанта в одном из итальянских бутиков. Она открыла для России более 500 брендов, среди которых — Jil Sander, Chanel и Karl Lagerfeld. В детстве Алла Вербер профессионально занималась скрипкой. А после школы поступила в медицинское училище, которое бросила спустя два года. Журнал Time включил Вербер в знаменитый рейтинг самых влиятельных женщин мира в модном бизнесе.