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Эксперты назвали ТОП самых популярных автомобильных аксессуаров
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Эксперты назвали ТОП самых популярных автомобильных аксессуаров 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Эксперты благодаря онлайн-опросу выявили самые популярные автомобильные аксессуары, которые водители предпочитают покупать в начале пути.
Онлайн-опрос проводился автомобильным агентством «Автостат», в ходе которого эксперты смогли понять что нужно купить в самом начале эксплуатационного периода, а что можно оставить на потом.
При покупке автомобиля, хочется сразу «приодеть» свой транспорт. Но если средств по минимуму, то нужно выбирать самое необходимое. Так в перечне самых востребованных аксессуаров на первой ступене расположился стандартный аптечный набор, огнетушитель и буксировачный трос.
Компрессор по необходимости занял вторую строчку и «бронза» отдана видеорегистратору.
Последним делом покупают: освежитель воздуха, чехлы и автомобильный пылесос.
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