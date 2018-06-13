Эксперты назвали ТОП самых популярных автомобильных аксессуаров

Эксперты благодаря онлайн-опросу выявили самые популярные автомобильные аксессуары, которые водители предпочитают покупать в начале пути.

Онлайн-опрос проводился автомобильным агентством «Автостат», в ходе которого эксперты смогли понять что нужно купить в самом начале эксплуатационного периода, а что можно оставить на потом.

При покупке автомобиля, хочется сразу «приодеть» свой транспорт. Но если средств по минимуму, то нужно выбирать самое необходимое. Так в перечне самых востребованных аксессуаров на первой ступене расположился стандартный аптечный набор, огнетушитель и буксировачный трос.

Компрессор по необходимости занял вторую строчку и «бронза» отдана видеорегистратору.

Последним делом покупают: освежитель воздуха, чехлы и автомобильный пылесос.