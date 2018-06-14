Как самостоятельно определить начало овуляции и не ошибиться

Овуляция — это выход яйцеклетки из фолликула. Ее можно отследить при помощи УЗИ. Или можно сделать тест на овуляцию. Но некоторые женщины утверждают, что чувствуют ее без всяких вспомогательных средств. Вы не из таких?

Формула овуляции

Знать, когда происходит овуляция, важно для решения двух вопросов: если женщина хочет забеременеть или если женщина выбирает календарный метод предохранения от беременности. Фертильный период — период, когда может произойти оплодотворение — длится примерно 6 дней: 5 дней до овуляции и день овуляции. Наиболее высокая вероятность зачатия в течение двух дней накануне и в день овуляции.

Вычислять день овуляции математически имеет смысл, если у вас очень четкий и стабильный менструальный цикл. Длина первой фазы цикла варьируется. Вторая фаза более стабильна и составляет 14 дней. Соответственно, чтобы вычислить день овуляции, надо из длины цикла вычесть 14. В идеальном 28-дневном цикле овуляция приходится ровно на середину: 28-14 = 14. В коротком цикле она будет наступать раньше: например, при длине цикла 24 дня, овуляция придется примерно на 10-й день. В длинном — позже: 33-14 = 19. Для женщин, у которых менструальный цикл колеблется на несколько дней, формула усложняется: нужно учитывать продолжительность и самого короткого, и самого длинного цикла, вычислить среднее. И все равно цифра будет лишь приблизительная.

Женщина может определить дни, благоприятные для зачатия, если обратит внимание на изменения, которые происходят с ней в определенные дни цикла. Наиболее заметны эти изменения в слизистой матки и шейке матки.

Слизь

Железы шейки вырабатывают слизь. Обычно она густая: настоящая пробка, которая закрывает цервикальный канал и препятствует прохождению инфекций в матку. В такой густой слизи сперматозоиды быстро теряют подвижность и им трудно подняться в полость матки. Но растущий в яичнике главный (доминантный) фолликул, из которого выйдет яйцеклетка, вырабатывает гормон эстрадиол. Чем больше эстрадиола, тем больше становится шеечной слизи и тем она жиже. Накануне овуляции она становится растяжимой, как яичный белок. У некоторых женщин эти тягучие прозрачные выделения в середине цикла очень заметны. У одних — за несколько дней до овуляции, у других — только в день самой овуляции. Это индивидуально.

На овуляцию могут указывать боли в низу живота в дни цикла, не связанные с менструальным кровотечением. Боль может быть в низу живота по центру или справа/слева — в зависимости от того, в каком яичнике созревает доминантный фолликул. Боль чаще тянущего характера. Она может сопровождаться небольшим вздутием живота или чувством распирания в нижних отделах живота. Сначала болевые ощущения незначительные, но в течение 1-2 дней могут усилиться. Связаны эти боли с повышением уровня биологически активных веществ в организме женщины перед овуляцией — простагландинов. Простагландины растворяют стенку фолликула и ткань яичника, чтобы яйцеклетка могла выйти в брюшную полость, а оттуда попасть в маточную трубу. «Побочное действие» простагландинов — боль. Так же, как изменение характера шеечной слизи, боль, связанная с овуляцией, может возникать только в день самой овуляции, или отмечаться накануне овуляции и даже день-два после нее.

Как понять, что боль связана с овуляцией

Важно понимать, что боль в низу живота может быть связана с гораздо менее приятными причинами, нежели овуляция. Как понять, что это именно «оно». — Боль длится 1-3 дня и проходит самостоятельно. — Боль повторяется в нескольких циклах — Примерно через 14 дней после такой боли приходит очередная менструация

Боль во время овуляции умеренная и не требует приема обезболивающих лекарств. Сильная боль указывает на проблему со здоровьем. Если боль в дни предполагаемой овуляции сильная, нужно обратиться к гинекологу. Другие тревожные симптомы, сопровождающие боль в низу живота и которые могут указывать на проблему со стороны матки и придатков: повышение температуры тела, усилением выделений (белей) из половых путей, изменение цвета белей с прозрачных или белых на желто-зеленые, кровянистые выделения из половых путей. Кстати, прием обезболивающих и НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) в дни предполагаемой овуляции или незадолго до овуляции может снижать шансы на зачатие.

Домашний тест

Овуляцию можно определить с помощью домашнего теста, который продается в аптеке. Принцип исследования основан на определении концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче. Уровень ЛГ у женщин колеблется в зависимости от периода менструального цикла. Непосредственно перед овуляцией он достигает максимальных значений. Тест на овуляцию дает возможность зарегистрировать пик выброса в кровь ЛГ. После максимального выброса ЛГ овуляция происходит в течение следующих 36 часов. Следовательно при положительном тесте на овуляцию этот и следующий дни наиболее благоприятны для зачатия.

Фолликулометрия

Это серия ультразвуковых исследований, проводимых в течение одного или нескольких менструальных циклов. Во время фолликулометрии проводят оценку роста фолликулов и изменений эндометрия соответственно дню менструального цикла, а также констатируют факт произошедшей овуляции. Средние размеры доминантного фолликула, при котором может произойти овуляция, 18-25 мм. Если при проведении фолликулметрии определен размер доминантного фолликула 18 мм, этот и следующие несколько дней наиболее благоприятны для наступления беременности. Следующую фолликулметрию для подтверждения факта произошедшей овуляции желательно сделать через 3-4 дня.

Текст: Антипова Нина Владимировна, врач-акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI

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