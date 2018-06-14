Instagram с душой: пять секретов успешного блога

Во всем мире сегодня отмечают Международный день блогера. В 2004 году люди, пишущие в своих блогах на разных языках в разных уголках мира решили, что им нужен общий день, который может стать символом дружбы и приверженности своему хобби. С тех пор день блогера празднуется ежегодно 14 июня. В этот день блогеры поздравляют своих подписчиков, друг друга и делятся секретами, которые помогают им оставаться в ТОПе. Корреспондент «МИР 24» узнала у московского блогера Антона Беккужева, как вести свой Instagram так, чтобы на него хотелось подписываться.

Сегодня аудитория в блоге Беккужева достигла почти 50 000 человек и с каждым днем подписчиков становится только больше. Сам блогер относится к Instagram как к важному хобби, которое, конечно же, приносит приятные дивиденды.

«Ни для кого не секрет, что в наше время профиль в Instagram играет очень большую роль. Одно из первых, что ты сейчас делаешь, когда знакомишься с человеком — это спрашиваешь его страницу в Instagram, смотришь на фото и делаешь какие-то выводы. Несмотря на то, что миллионы людей ведут сейчас Instagram, стать читаемым блогером вполне себе возможно, если следовать простым правилам», — говорит он.

КАКИМИ ТИПАМИ КОНТЕНТА НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Вряд ли ваш блог станет популярным, если публиковать одни посты. Времена красивых, но бессмысленных фотографий давно канули в лету. Теперь, чтобы привлечь внимание аудитории, нужно пользоваться всеми инструментами, которые предлагает Instagram.

«Нужно использовать самые разные типы контента: посты, сториз и прямые эфиры. Сейчас очень актуальны прямые трансляции — это способ коммуникации с аудиторией, люди видят, что за твоей страницей находится не бездушная кукла, а живой человек, который может отвечать на вопросы, общаться, а именно это общение и нужно пользователям. Если трансляции выходят в ТОП, то они привлекают достаточное количество новой аудитории. У меня, например, это несколько десятков новых человек. Если профиль большой, то это две-три тысячи человек», — говорит Беккужев.

Старайтесь сделать свой блог максимально интерактивным и следите за тем, как реагируют пользователи на ваш контент, например, с помощью опросов.

«Еще одна полезная функция в сторис — это стикеры опросов, они сейчас абсолютно разные, где-то можно выбрать конкретный вариант ответа, где-то отметить «нравится — не нравится». Статистика в Instagram фиксирует всех, кто проголосовал, и неважно как. Сам факт, что люди работали с контентом, показывает интерес к аккаунту и от этого статистика увеличивается», — объясняет блогер.

Помимо того, что профиль нужно вести активно, необходимо выбрать тематику аккаунта — это может быть личный аккаунт или тематический.

«Необходимо общаться с аудиторией чаще, не только в прямых эфирах и сторис, но и постах. Нужно задавать вопросы. Когда задаешь вопросы под постами типа: «Кем вы хотели стать в детстве?», «Какую музыку слушаете?», «Куда собираетесь в отпуск?» — работает принцип геймофикации, ты вовлекаешь подписчиков и игру», — поясняет Антон.

Меня искренне удивляют люди, которые спрашивают, нравится ли мне моя работа. Я не понимаю — а как может быть иначе? Для чего мучать себя и заниматься делом, которое не приносит удовольствие? Ради интереса заглянул в статистику и увидел, что около трети россиян ходят на работу с большой неохотой. Я уверен, что всегда можно найти сферу, в которой ты будешь чувствовать себя комфортно, в которую захочешь по-настоящему вкладываться. А если этого нет, то лучше сменить профиль деятельности. Интересно, кто-то из вас ловил себя на мысли, будто занимается не тем, что нравится? И если да, то для чего оставаться на такой работе? #work #moscow #city #summer #architecture #лето #июнь #архитектура

Публикация от Anton Bekkuzhev (@anton_bekkuzhev_)

8 Июн 2018 в 12:12 PDT В КАКОЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ПОСТЫ

Существует немало теорий насчет того, когда и сколько раз нужно делать посты, чтобы они помогали профилю набирать популярность. Некоторые блогеры выбирают принцип «трех постов», считая, что публикации нужно делать три раза в день. Другие предпочитают публиковать по одному посту в сутки. Если вы еще не определились, в какое время вашу фотографию лайкают лучше всего, проведите эксперимент и сделайте посты в разное время дня — результаты обязательно отобразятся в статистике.

«Конечно, не стоит забывать о времени публикации постов. Тут у каждого своя методика. Сразу можно сказать, что если фотка классная, то она всегда наберет много лайков. Но у каждого есть свой ТОП времени — у меня хорошо заходит утреннее время, поэтому я публикую фотографии часов в 10 утра. Если это выходной, то в 11. Пост висит в течение дня и под конец набирает много лайков. Хотя вечер — это тоже пиковое время — с 18:00 до 21:00. Кто-то говорит, что хорошо публиковать в обед, но у меня фотографии в это время не заходили, я в обед больше не публикую. По своей статистике можно посмотреть и понять, какое время выигрышное именно для тебя», — объясняет Беккужев.

КАК НОВИЧКАМ ПОМОГАЕТ ФОТООБРАБОТКА

Если вы только создали свои блог, Беккужев советует уделять значительное внимание обработке фотографий. Для этого больше не нужно осваивать Photoshop, подойдут мобильные приложения. Главное помнить — люди любят «сочную картинку».

«Если говорить о тех, кто начинает с нуля, то надо обязательно обрабатывать фотографии, уделять этому этапу большое внимание. Я использую не так много программ для обработки фото — это VSCO, Facetune, Linecamera, несмотря на то, что последней пользуюся не так много блогеров, я к ней привык. Я замечаю, что когда фотография, сочная, цветная и яркая, то аудитория очень хорошо на это реагируют, люди любят сочную картинку», — добавляет блогер.

ПОМОГАЮТ ЛИ ХЭШТЕГИ

Хэштеги превратились в очень спорную тему для пользователей российского Instagram. Одни считают, что они потеряли свою эффективность за последний год, другие — что если ваши хэштеги не работают, во всем виноват «теневой бан». В свою очередь, Беккужев утверждает, что хэштегами нужно пользоваться грамотно. Например, #world или #friends живут всего лишь несколько секунд и не привлекают новых пользователей.

«Хэштеги помогают, но важно правильно их использовать. Если ты выкладываешь #love #world #friends, то они живут очень мало — всего пару секунд, потому что под ними ежесекундно публикуются посты на всем белом свете. Нужно использовать локальные хэштеги. Когда ты публикуешь фотографию с конкретного места, надо вводить хэштег именно оттуда. Например, павильон «Космос» на ВДНХ, надо ставить не #космос или #space, а #павильонкосмосвднх. Смотрите, какой более или менее локальный хэштег работает, и делайте пост по нему. Кстати, в ТОП историй очень легко попасть в регионах России как раз по геометках и хэштегам», — сказал он.

Самая высокая точка Розы Хутор — 2509 метров? Невероятно красивое место? #горы #сочи #holidays #mountains #nature #sochi #розахутор

Публикация от Anton Bekkuzhev (@anton_bekkuzhev_)

20 Май 2018 в 11:54 PDT ПОКУПАТЬ ЛИ РЕКЛАМУ? РАБОЧИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Что делать, если удачная тематика выбрана, фотографии красиво обработаны, много историй и прямых эфиров, а подписчиков все равно мало? Беккужев обращает внимание на то, что все это вполне объяснимо, если не задействован ни один из механизмов продвижения. Все-таки Instagram — это давно не просто альбом с фотографиями, а коммерческая платформа.

«Один из самых старых механизмов — это SFS, то есть shout for shout (упоминание за упоминание). Суть в том, что известный блоггер предлагает любому пользователю запостить у себя в ленте его фото, а он из всех выбирает понравившегося и публикует его у себя в ленте или историях. Если ты участвуешь в SFS какого-то блогера, то можешь получить вполне себе приличную часть аудитории», — сказал Беккужев.

Еще один популярный механизм — это liketime. Он помогает улучшать статистику и охват постов.

«Когда SFS стал менее популярен, появился liketime. Ты объявляешь liketime, говоришь, что те, кто хотят участвовать, должны написать свои комментарии и ставишь взамен им лайки или пишешь комментарии. Чем больше у тебя комментариев под фото, тем больше охват, соответственно и ты выигрываешь, и люди что-то от этого получают», — поясняет блогер.

Я с сестрой @natalya_cherkes? Угадаете, кто из нас старше, а кто младше?? #sister #family #selfie #сестра #instaselfie

Публикация от Anton Bekkuzhev (@anton_bekkuzhev_)

11 Май 2018 в 12:01 PDT А вот метод Giveaway весьма спорный. С одной стороны, он быстро привлекает новых подписчиков, с другой — они так же быстро могут уйти, когда конкурс закончится.

«Еще один популярный метод продвижения — Giveaway. Блогер объявляет конкурс, и чтобы выиграть приз — это необязательно должен быть Iphone, необходимо подписаться на «спонсоров» или друзей. Это тоже добавляет какую-то аудиторию. Но потом она может сойти на нет, когда пройдет волна giveaway, эти же подписчики могут отписаться», — добавляет Антон.

Кроме того, не нужно бояться предлагать свои фотографии тематическим пабликам и ставить их хэштеги под своими постами. Если фотография качественная, то велика вероятность, что паблики сами захотят ей поделиться.

«Нужно продвигать свой контент. Если у вас тематический аккаунт, надо не стесняться предлагать свои фото для каких-то пабликов, которые могут их репостнуть. Например, если у вас красивые фото Москвы, есть множество интересных пабликов: «Виды Москвы», «iMoscow» и так далее. Надо ставить хэштеги этих пабликов. Можно покупать рекламу у более популярных блогеров или делать колюарацию. Например, ты публикуешь пост про блогера, он публикует на сутки пост про тебя, потом удаляет, но к тебе приходят люди», — говорит он.

Сам Беккужев не забывает следить за аккаунтами других блогеров, которые мотивируют его активно продолжать свою деятельность. А вот откровенный трэш Антон не любит, считая, что блог, как и любое другое занятие, нужно делать с душой.

«Мне лично нравятся красивые профили с красивыми фотографиями, которые вдохновляют на то, чтобы куда-то пойти и сделать там классное фото. Мне нравится Instagram у Руслана Киевского, Сергея Сухова , Сергея Колюженова», — рассказывает он.

Когда кажется, что радугу все таки получится попробовать на вкус, стоит лишь чуть повыше подпрыгнуть✨ На самом деле так ярко празднуют день Рождения Будды в Южной Корее. В это время в буддийских храмах все устлано цветными фонариками. Как мне объяснили на прикреплённых к ним листочках написаны имена и пожелания для своих родных и близких, для самих себя. Находясь на территории храма этот фонарик как бы заменяет собой ваше присутствие во время службы ❤️ Ну а для инстаграмнутых, как я, это ещё и радость для глаз? и объектива! #discoveryourkorea @kntomoscow #откройсвоюкорею

Публикация от Sergey Sukhov (@sergeysuxov)

5 Июн 2018 в 1:40 PDT Наши питерские поедушки с @sashel_coco решили продолжиться в Москве? В этот раз мы решили в пойти @phofighters_moscow? Заказали любимое ризотто том ям и всего остального понемногу, потому что все очень вкусно ❤️ В общем место обязательно к посещению ✈️

Публикация от Rus Kievskiy | Lifestyle (@ruskievskiy)

3 Май 2018 в 7:30 PDT Знаете, в Москве не так много высоких точек, вид с которых не успел примелькаться в Инстаграме. Очень классно находить новые, как крыша этого бизнес-центра на Садовом в районе моей родной Добрынинской. Лена @lena_silver живет в Лос Анджелесе и не была в Москве 3 года. Город сильно изменился за это время, она теряется и не узнает улицы. Стояли вчера на закате, смотрели на наш красивый город и грелись у решеток воздуховодов из которых шел теплый бриз с запахом бассейна. :) Коктейли в руках усиливали атмосферу вечеринки у воды в теплом мегаполисе. Не думал, что могу испытать такие необычные чувства неподалеку от дома и вряд ли этот пост передает мои чувства, тем не менее захотел поделиться. Приятного вечера!

8 Июн 2018 в 10:30 PDT А вот откровенный трэш мне не нравится. Например, есть такая современная художница — Полина Музыка. У нее раньше был Instagram @sexy_puke, там был полный треш. Я не против эпатажа, но когда-то это что-то очень непривлекательное с голыми телами, то это ужасно.

«Считать ли блог работой? Если твой блог становится миллиоником, и ты вкладываешь в него все свои силы и получаешь от этого деньги, то, конечно, это становится работой. Но изначально, когда ты только начинаешь его вести — это хобби, которое может или перерасти в работу или нет. Врачом и учителем, я считаю, каждый может стать, получив необходимое образование и имея желание. То же самое и с блогерством, имея желание и обучаясь навыкам по обработке фото, созданию контента и так далее. Конечно, это труд, порой можно потратить целый день ради одной фотографии. Но если ты это делаешь в свое удовольствие, с душой, то это только большой плюс для тебя», — заключил Беккужев.

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