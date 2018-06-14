Почему у россиянок стало модно рожать в Бразилии: взгляд изнутри

Узнайте, почему роды в Бразилии становятся все более популярными среди россиян: самая подробная информация от переводчика и координатора родов в этой стране.

Каждая мама хочет дать своему ребенку самое лучшее: детство, образование, путешествия… Продвинутые родители начинают заботиться об этом еще до рождения сына или дочери. Как? А очень просто — они рожают малыша на территории другого государства, дающего гражданство по праву рождения, «по праву земли».

В мире таких стран достаточно много. В первую очередь, это страны Латинской Америки и Карибского бассейна: Бразилия, Аргентина, Белиз, Боливия, Венесуэла, Гайана, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Эквадор, Ямайка.

Что касается США, например, то, родив ребенка на его территории, вы сразу делаете малыша налоговым резидентом и будете вынуждены платить налоги, даже если он и не будет жить в Америке.

В Мексике можно получить гражданство, но роддома там платные, стоит все дорого и процесс получения вида на жительство не такой уж и быстрый.

Сегодня мы поговорим о Бразилии, которую все больше семей выбирают родиной для своего ребенка. Переводчик и координатор родов в Бразилии Ольга Алехина Алвес (@olgamorena) рассказала «Летидору» все подробности о том, как подготовить документы, когда приехать в страну на роды и как правильно оформить гражданство после этого.

Ольга Алехина Алвес

Фото: личный архив автора

Почему именно Бразилия

С паспортом ФРБ (Федеративной Республики Бразилия) вы сможете въехать без визы в 150 стран, а также получить визу в США не на 3 года, как выдают россиянам, и не на 1 год, как белорусам, а на целых 10 лет! И вообще, бразильцев за границей очень любят.

Для родителей несомненный плюс родить ребенка-бразильца в том, что их собственная натурализация (т.е. гражданство по ребенку-бразильцу) будет ускоренной.

Бразилия, помимо гражданства в паспорте, предлагает высококачественное медицинское обслуживание. Даже турист может получить карточку бесплатного медицинского страхования SUS и обслуживаться по ней в любой больнице на территории страны.

Я оказываю услуги по сопровождению родов в городе Флорианополис, в штате Санта-Катарина. Это юг Бразилии, где я сама живу и работаю, — самое безопасное место для жизни с детьми, здесь большое количество европейских иммигрантов (из Германии, Италии, Польши, есть представители Украины, России, Беларуси). Мы называем наш регион «бразильской Швейцарией». Здесь великолепный чистый воздух, и в вашем распоряжении 42 городских пляжа, в глубине штата есть горы и каньоны. В общем, скучно не будет!

Что нужно для приезда на роды в Бразилию

К сожалению, в Бразилии мало говорят по-английски, поэтому профессиональный переводчик-сопровождающий вам будет необходим. После того, как вы списались с организатором вашего приезда, он сделает так, чтобы вы приехали на все готовое и не переживали ни о чем.

Обязательно узнайте заранее, до какой недели беременности ваша авиакомпания согласна пустить вас на борт. Обычно это 35-36 неделя. И, соответственно, покупайте авиабилеты не позднее этого срока.

Фото: Shutterstock.com Лучше приехать примерно за полтора месяца до ПДР, чтобы спокойно осмотреться, привыкнуть к смене часовых поясов, к городу, к новому распорядку дня.

Заранее важно подготовить документы для родов и последующего ВНЖ (вид на жительство) и гражданства ребенка. Нужна обменная карта, которую вам выдали в стране проживания (обычно перевод ее не требуется), паспорт и СПФ (аналог нашего ИНН).

СПФ делают сразу по приезду, это занимает час-полтора. Также координатор даст вам список документов, которые требуются для получения вида на жительства после рождения малыша. На консультации в больницу вам придется ходить еженедельно до самых родов, а потом ежемесячно до того момента, когда ребенку исполнится 1 год.

Если вы решили рожать ребенка во Флорианополисе еще в самом начале беременности, то только выиграете, потому что у вас есть реальная возможность купить дешевые билеты заранее. Очень важно выбрать сопровождающее лицо: можно приехать с мужем и старшим ребенком, и тогда вам всем можно претендовать на получение ВНЖ. Если же приехать с мамой, тетей, бабушкой — им ВНЖ не получить, но зато они смогут насладиться морем, пляжем и отличной погодой.

Ваш координатор также заранее позаботится о квартире, в которой вы поселитесь по приезду. Оплачивать ее можно как ежемесячно, так и на год вперед. Естественно, условия по оплате разные, поэтому при подписании контракта обязательно читайте все пункты вместе с переводчиком и всегда задавайте вопросы, если что-то непонятно.

Фото: личный архив автора

Как выбрать роддом

Вы прилетели, устроились, и вот вы на пути в роддом. У родителей есть выбор: родить в частном роддоме за деньги или в бесплатном.

Платные роды стоят примерно 5-6 тысяч долларов, каждая консультация — около 100 долларов, анализы (а они понадобятся) — еще долларов 200. В итоге получается круглая сумма.

В роддоме, что в платном, что в бесплатном, оставляют на 24 часа (после естественных родов). После кесарева сечения обычно выписывают по прошествии полутора суток.

Бесплатный роддом во Флорианополисе — один из лучших во всей стране, очень многие мои клиентки рожали в нем и остались довольны.

В Бразилии сейчас (по крайней мере, во Флорианополисе) стараются делать меньше операций кесарева сечения, и, если женщина за естественные роды, никто насильно операцию делать не будет. Во время родов за роженицей и ребенком постоянно наблюдают, и только если появляется реальная угроза жизни и здоровью для одного из них, то проводят экстренное кесарево сечение.

После рождения ребенка кладут маме на грудь, потом дают пару часов прийти в себя, и только после этого отвозят в палату. Палаты в платном роддоме одноместные, в бесплатном — двух— или четырехместные. Честно говоря, они ничем не отличаются между собой. Отношение медперсонала абсолютно одинаковое, ребенок 24 часа в сутки находится с мамой. Но за платную палату вам придется выложить приличную сумму.

Фото: Shutterstock.com Что делать после родов

После выписки нужно зарегистрировать ребенка в карторио (местный ЗАГС) и до пятого дня жизни младенца сдать на анализ кровь из пятки.

Очень важный этап — назначить день, когда вы пойдете в Федеральную полицию для подачи документов на ВНЖ.

После этого нужно подождать примерно месяц-полтора и заветная карточка вида на жительства будет у вас в руках. С ней вы можете путешествовать по всем странам Меркосул (или Меркосур, страны Южной Америки) без заграничного паспорта.

Прожив ровно 365 дней с ВНЖ, вы можете подавать документы на гражданство по воссоединению семьи (так как ваш сын или дочь — бразильцы). Примерно через 6-9 месяцев вы — новый гражданин Бразилии. Кто знает, может, вам здесь так понравится, что и уезжать не захочется.