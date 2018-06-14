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Было — стало: куда пропал после телепроекта «Дом-2» эксцентричный Геннадий Джикия
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Было — стало: куда пропал после телепроекта «Дом-2» эксцентричный Геннадий Джикия 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
Где сейчас и чем занимается 31-летний Геннадий Джикия.
Геннадий приходил на телепроект «Дом-2» четыре раза. Он строил отношения с Яной Земит и Евгенией Феофилактовой, но с каждой из девушек парень расставалась из-за ревности. Единственные отношения, которые получились у Джикия — дружба с Рустамом Солнцевым.
Свое личное счастье Геннадий нашел вне стен телепроекта. В 2013 году он женился на девушке Виталии. Уже на свадебном фото можно было разглядеть округлившийся живот девушки. Чуть позже избранница экс-участника реалити родила сына.
Геннадий не зарегистрирован в соцсетях, поэтому узнать, что у него сейчас происходит в жизни, достаточно проблематично. Недавно в Сети появились слухи о том, что Геннадия обвиняют в мошенничестве и ему грозит тюрьма. Подробностей этой истории не последовало. Чуть позже Рустам Солнцев опубликовал в своем Instagram совместное фото с Джикией. Подробностей о жизни экс-участника не последовало. Но судя по Геннадию, у него все в жизни отлично.
— подписал фото Рустам.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
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Фото:Instagram, ВКонтакте, соцсети
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