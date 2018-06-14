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Откровенные фото знойной Саши Савельевой попали в сеть
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Откровенные фото знойной Саши Савельевой попали в сеть 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Три черно-белых фотографии 34-летней красавицы-певицы были опубликованы в течение недели. И суммарно набрали уже больше 30 тысяч лайков. На снимках Александра в одном образе. На ней надето черное боди, черные ботфорты с каблуком-шпилькой. Плечи девушки прикрывает модная горжетка.
Естетственно, что при виде такой красоты подписчики начали засыпать свою любимицу комплиментами. Многие отметили, что образ при всей его сексуальности и провокационности не стал ни вульгарным, ни порнографичным.
К слову, при такой красоте Саша Савельева крайне уравновешенна в своиъх романтических отношениях. Все, что известно о ней пронырливым журналистам таблоидов, так это то, что она была в продолжительных отношениях с фигуристом Алексеем Ягудиным, а в 2010-м вышла замуж за 44-летнего актера Кирилла Сафонова.
Громкую славу Савельевой принесло участие в проекте Первого канала «Фабрика звезд-1» в 2003 году. С техх пор она выступала в составе группы «Фабрика». В 2016-м вышел ее сольный трек.
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