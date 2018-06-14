Топ-9 монархов, убивших собственных детей

Какие монархи — цари, короли и императоры убивали своих детей? Ивана Грозного и Петра Первого, чур, не поминать, во-первых, свечку не держал никто, во-вторых, не люблю холивары в комментах «за историческую истину!».

Давайте лучше на картины посмотрим красивые про filicide: кого за всю мировую историю из царских детейзарезали, кого задушили, кого в коробку из-под риса положили и тем до смерти довели.

Артур и его сын/племянник Мордред

В этой артуриане, особенно в генеалогических хитросплетениях, также сложно разобраться, как в логике российских законодателей, так что копаться не буду. По Канону — злой Мордред сын короля Артура от его собственной сестры, точка. Так что нам в подборочку годится.

Как вышло им так промахнуться с зачатием — есть разные версии, самая правдоподобная с точки зрения языческих культов прописана в «Туманах Авалона» (кто не читал — припадите, жосткое феминистическое фэнтези эпохи хиппи).

Итак, мальчик Мордред вырос, имея большой зуб на папу. А папа был женат на Гвиневере, которая детей не рожала ни от Артура, ни от любовника Ланселота. Так что сиди, кури бамбук, жди, пока Артур помрет и спокойно себе наследуй престол хотя бы по праву сына сестры.

Но Мордред был из тех, кому стремление делать гадости заменяет стратегическое мышление (толпы таких, особенно среди бывших свекровей). Он демонстративно застукал Ланселота с Гвиневрой, начался кипеж, гражданская война, на поле битвы Артур сошелся в поединке с Мордредом, оба друг друга и зарезали.

Вителлий и его сын Вителлий Петрониан

Вителлий — это самый некрасивый из первых 12 цезарей (входит в мой личный топ толстых мужиков в искусстве). И неудачник — на престоле не смог и года продержаться, убили нафиг.

Сына своего он убил лет пятнадцать до этого прискорбного столкновения с футбольными фанатами на улицах Рима.

Дело было так: жена Вителлия скончалась и оставила их сыну наследство. Это нашего толстяка выбесило. Сына он не любил, потому что тот был бракованный (одноглазый). Вдобавок, у Вителлия был еще один запасной сын, полнокомплектный, так что от первого вполне было можно избавиться (и унаследовать после него деньги). Юноша умер. Про Вителлия прямым текстом стали говорить, что он его отравил. Вителлий выступил с опровержением, где заявил, что сын сам собирался его убить, но не вышло, и поэтому юноша, мучимый совестью, предпочел выпить яд. Никто не поверил. Но отмазочку «сын строил против меня заговоры!» запомнили и в грядущие века часто озвучивали.

Ёнджо и его сын-садист по имени Садо

Правителю корейского государства 18 века не повезло с наследником: принц Садо постепенно сходил с ума. Убивал придворных евнухов. Ходил с отрубленными головами в руках, тыкал их в лицо своей жене и придворным дамам. Насиловал вышеупомянутых придворных дам. Забил до смерти одну из своих жён. Отец-монарх должен был как-то справиться с ситуацией. Казнить представителя царской семьи было нельзя, вообще до него нельзя было дотрагиваться пальцем. Поэтому Садо посадили в ларь для хранения риса, где он через восемь дней умер. Ему было всего 27 лет, и случилось это в 1762 году (у нас Екатерина взошла на престол как раз). Подробно о принце тут.

Вдова принца оставила подробные воспоминания, своего рода «Записки у изголовья», только в жанре хоррор; жаль, не переведено на русский.

Рудольф II и Юлий Цезарь

Похожий случай был в 1609 году в Священной Римской империи. Император Рудольф, тот самый, который жил в Праге, дружил с доктором Ди и рабби Львом, создателем Голема, никогда официально не был женат (и поэтому империя отошла к его брату-племяннику).

Но на самом деле у него были дети: он много лет жил с прекрасной итальянкой Катериной Страда, которую нежно любил. У них было 6 детей.

Старшему сыну дали пафосное имя «Юлий Цезарь», вообще он известен как дон Юлий Цезарь Австрийский. Короче, мальчик вырос явным психопатом: в своем замке в Крумлове порезал любовницу ножом и выкинул ее в окно. Она выжила, ее ему вернули (не возвращайте женщин абьюзерам!). Он ее убил, расчленил мертвое тело и разбросал останки, в том числе внутренние органы, по замку. Император Рудольф пришел в ужас. Сына заточил в том же замке, и через некоторое время Юлий, переставший мыться и менять одежду, умер (возможно, ему «помогли»).

Филипп II и дон Карлос

Раз уж речь зашла о Габсбургах, надо упомянуть, что безумие было у них в роду. Двоюродным братом по одной линии и черт знает каким по другой, слошной имбридинг, приходился данному внебрачному Юлию законный наследник испанского престола, дон Карлос Австрийский. Персонаж многих трагедий и опер.

Папа — король Филипп II, после многих проблем и скандалов заточил дона Карлоса в одиночную камеру, где через полгода запоя и депрессии молодой человек скончался. Заточил, говорят, за то же, за что Петр царевича Алексея — умничал наследник много, заговоры строил. Но и другие подозрительные признаки были в поведении Карлоса, хотя точных доказательств нет.

Сулейман I, его сыновья Мустафа, Баязид, внуки и еще куча родственников

Турецкий султан Сулейман I Великолепный, вошедший в мировую историю тем, что женился на славянке Роксолане и тем поднял рейтинги украинских телесериалов, имел, помимо указанной Роксоланы, целый гарем, с которым плодился и размножался, следуя принятому в том регионе обычаю. Женщины гарема рожали, во многих случах сыновей, мальчики росли, хамели, восставали против единокровных братьев от других женщин и против отца. Роксолана интриговала, ну в общем, как обычно, страсти кровища.

Царевичам, именовавшимся «шехзаде», по такому случаю часто отрубали голову или иначе как неприятно убивали. Не забывал Сулейман казнить и своих малолетних внуков от этих казненных сыновей.

Вообще это нормальная традиция для восточных владык; печальные последствия сожительств с гаремом. Почти любого султана или шаха можно за подобным занятием застукать, но я вот взяла Сулеймана (исключительно из-за Роксоланы, люблю дочерей православных священников в таком антураже).

Агамемнон и дочь его Ифигения

Ну, это всем известная история из первого сезона «Трои». Микенский царь Агамемнон возглавил огромное войско, отправившееся отбить невестку Елену (и хорошенько пограбить). Но фокус не удался, из-за штиля флот застрял в Авлиде.

Надо было умилостивить богов, и Агамемнону выдали сверху инструкцию: зарежь на алтаре дочку. Он выписал с родины несовершеннолетнюю Ифигению экспресс-доставкой. Положил на алтарь, занес нож…

Дальше две версии: если HBO, то зарезал нафиг, забрызгал все кровищей, боги сразу ветер попутный включили, далее про Трою и бардак в ней все знаете. Если же по версии телеканала «Дисней», то с небес спустилася богиня Диана, подменила принцессу Ифигению на трепетную лань, а саму ее телепортировала куда-то под Севастополь.

Где принцесса загорала долгие годы, пока ее не спас прекрасный принц Орест, по совместительству — родной брат. Которого она предварительно тоже хотела зарезать, и тоже на алтаре (наследственный психоз какой-то). Хэппи-энд со свадьбой там тоже отсняли, но без подробностей. (Потому что Орест выдал сестру замуж за своего гомосексуального любовника).