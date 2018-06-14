Российский студент нафотошопил себе бурный секс с Эмили Ратаковски

На странице Максима в Instagram можно проследить всю историю отношений с красавицей Ратаковски. Стоит отметить творческий подход молодого человека — автор умело накладывает свое изображение на снимки Элими в совершенно разных позах, а каждую публикацию снабжает забавной подписью.

— Ну, все началось с фильма «128 ударов в минуту», тогда она меня и зацепила, ну, думаю, если будет вторая часть, то Зак Эфрон подвинется, — начинает свой роман Максим.

Труды студента в Photoshop пользователи оценивают сотнями отметок «Нравится». «Роман» с Ратаковски Максим дублирует и в Twitter, а живет с бабушкой в Новосибирске.

— Планирую уехать к Эмили, но и бабусю одну оставлять неохота, ну, будем навещать частенько, — сообщает автор.

Возможно, молодой человек рассчитывает на то, что когда-нибудь о его страстном романе узнает и сама Эмили. Тем временем, Ратаковски продолжает сводить с ума поклонником пикантными фотографиями в Instagram.