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Российский студент нафотошопил себе бурный секс с Эмили Ратаковски
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Российский студент нафотошопил себе бурный секс с Эмили Ратаковски 

Пятый канал 18 минут назад
Фото: Пятый канал
На странице Максима в Instagram можно проследить всю историю отношений с красавицей Ратаковски. Стоит отметить творческий подход молодого человека — автор умело накладывает свое изображение на снимки Элими в совершенно разных позах, а каждую публикацию снабжает забавной подписью.
— Ну, все началось с фильма «128 ударов в минуту», тогда она меня и зацепила, ну, думаю, если будет вторая часть, то Зак Эфрон подвинется, — начинает свой роман Максим.
Труды студента в Photoshop пользователи оценивают сотнями отметок «Нравится». «Роман» с Ратаковски Максим дублирует и в Twitter, а живет с бабушкой в Новосибирске.
— Планирую уехать к Эмили, но и бабусю одну оставлять неохота, ну, будем навещать частенько, — сообщает автор.
Возможно, молодой человек рассчитывает на то, что когда-нибудь о его страстном романе узнает и сама Эмили. Тем временем, Ратаковски продолжает сводить с ума поклонником пикантными фотографиями в Instagram.
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