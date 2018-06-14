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Едкая краска вынуждает платить за испорченную одежду
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Едкая краска вынуждает платить за испорченную одежду 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Управляющая организация использует некачественный материал при окрашивании дворового инвентаря. Больше месяца такая краска не может просохнуть. Присесть на лавку или отпустить детей играть во дворе невозможно, поскольку после попадания красящего состава на одежду ее нельзя отстирать.
Дворы, которые местный «Жилищник» покрасил ядовитыми цветами радуги, находятся в районе Царицыно, вдоль Луганской улицы. Подходим к дому № 3, корпус 2. Двор и детская площадка у этого многоквартирного дома почти пусты. Причина этому — непросохшая краска, нанесенная на весь дворовый инвентарь.
Детские качели, горка, забор и, конечно, лавки, на которых видны остатки прилипшей к поверхности газеты, делают непригодным для игр все пространство. Более того, от краски исходит резкий запах.
— Дворники в нашем районе красят таким составом все, что увидят, — жалуется местная жительница Нина Коржохина. — Мы неоднократно обращались в ГБУ «Жилищник района Царицыно» с просьбой не красить наши дворы такой краской, потому что денег на химчистку из-за нее не напасешься.
Проблема, которую мы увидели в районе Царицыно, в столице не единственная и стала ежегодной. В районном «Жилищнике» заверили, что краска используется качественная и в ее характеристиках прописан срок ее высыхания, который не превышает сутки. Но, как мы смогли убедиться, этот показатель превышен во много раз.
Достаточно провести пальцем по поверхности скамейки, и густая масса прилипает к пальцу. Смывается такая краска с трудом. Что уж говорить об одежде, которую приходится выбрасывать после прогулки.
— Мы проведем проверку окрашенного дворового инвентаря по указанным адресам и сделаем выводы. По итогам осмотра мы дадим распоряжение участкам местных управляющих компаний, чтобы они правильно красили, и сменим лакокрасочные материалы для районных нужд, которые не будут долго сохнуть, — сказал Игорь Масликов, начальник отдела благоустройства района Царицыно.
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