Штрафы за курение и алкоголь: что ждет беременных

СодержаниеДума в думах о матеряхЗачем все это надо?Табачные ограничения в разных странахСШАШвецияСингапурИрландияГолландияИталия

Думу поступили инициатива законопроекта: штрафовать за покупку и употребление алкоголя и никотина будущих мам. Штрафы планируется налагать как на саму будущую мать, вредящую себе и здоровью будущего российского гражданина, так и на нерадивого продавца, поощряющего пагубную тягу. MedAboutMe рассказывает, как планируется решать вопрос с подтверждением беременности у покупательниц, сколько денег может быть изъято из семейного бюджета безответственных беременных, а также насколько все это реально и к каким мерам прибегают правительства в других странах.

Дума в думах о матерях

Законопроект довольно масштабный. Согласно его инициатору, Владимиру Петрову , штрафовать надо будущих матерей, если их обнаружат в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или заметят с сигаретой во рту. Приобрести легально алкоголь и табак также не выйдет: если процесс покупки заметят, женщина рискует быть оштрафована на сумму до 5 000 рублей, а продавец — от 500 000 до 1 млн Если же любой прохожий «добрый самаритянин» решит порадовать будущую мать, купив по ее просьбе сигареты или бутылку пива, а потом передав ей в обмен на энную сумму, то и его оштрафуют как физическое лицо на 5 000 рублей.

Пока неясно, кто будет заниматься отловом нерадивых мамаш или продавцов, губящих население страны. Однако, согласно инициативе, опасность нанесения вреда популяции должна определяться продажниками и кассирами «на глаз».

На ранних сроках беременности, пока беременность еще не видна, женщины смогут приобретать и употреблять все без особого риска, разве что ведущий беременность врач заметит незаконное поведение и создаст прецедент обращением в соответствующие органы. Тоже пока что непонятно, кто возьмет на себя функцию «полиции нравов». А на более поздних сроках, когда вполне можно спутать полную даму и будущую мать, вполне вероятна дискриминация покупательниц с пышными формами.

Однако Владимир Петров, депутат, инициатор законопроекта не страшится подобных ситуаций. «Ну не купит полная женщина сигареты, попросит кого-то другого. Ну а если не выпьет, может только и лучше будет».

Если же ответственный кассир решит засомневаться в наличии или отсутствии беременности, то он может затребовать предоставление ему справки о том, что покупательница не в положении. Справка, согласно планам, станет выдаваться врачами и действительна будет в течение месяца с момента выдачи. Нет справки — и любой бдительный продавец может отказать в покупке заветных дымящихся палочек или коктейля, и будет прав.

В соцсетях законопроект вызвал бурную реакцию: от полного осуждения за отсутствие здравого смысла до абсолютной поддержки.

«Мне что теперь, в кошельке тест на беременность с собой носить? Или ходить каждый месяц к врачам за справкой о «небеременности»? Не говоря уже о том, что табачная зависимость, алкоголизм, наркомания — это вообще-то болезни, и надо не штрафами заниматься, а лечить тех, кто сам в беременность удержаться от выпивки не в состоянии.» «Что за идиотское предложение? А если мама сама еще не знает, беременна ли она? Есть же „гениальные“ дамы, которые и к пятому месяцу не особенно в курсе. А если надо купить бутылку, но не для себя? Я вот на Новый год купила шампанского для гостей, а порой отец просит купить ему пива, мне что, с запиской от родителей в магазин ходить?» «Наказывать обязательно надо таких горе-мамаш, да потяжелее. И сами травятся, и других травят, и невинное дитя страдает. Зачем таким вообще размножаться?» «Ничего хорошего от такого закона не выйдет. Скорее станет хуже, а все почему? Беременная будет просить кого-то покупать сигареты или алкоголь, а из-за страхов и нервного напряжения ей „запретный плод“ будет еще более сладок. Вот вы замечали, что там, где есть места для курения, курильщики смолят меньше, чем если совсем запрещено на всей территории? Потому что про запрет помнишь всегда, а про разрешение — только когда действительно хочется».

Одним штрафом дело не ограничится: беременную, замеченную в покупке или употреблении запретных веществ, поставят на профилактический учет. Чем грозит учет, пока неясно, но понятно, что ничего хорошего в перспективе такую мать не ждет.

Законопроект оставляет несколько вопросов: кто будет заниматься отловом беременных и небеременных, как это все будет происходить, начнутся ли рейды по квартирам будущих мам, состоящих на учете, с целью поймать их на незаконном поступке, и будет ли все это на самом деле эффективно?

Зачем все это надо?

Да, табакокурение, наркотические препараты и алкоголь содержат разнообразные ядовитые вещества, вредные для всех и каждого. Особенно неполезно употреблять их будущим матерям: все эти яды вредят и самой маме, и могут пагубно сказаться на здоровье малыша. Это принесет боль женщине, ее родным, ребенку, а государство будет вынуждено тратить больше денег на лечение ребенка и, в случае инвалидности, на выплаты пособий ему и ухаживающему за ним взрослому. Отрицательное влияние дурных привычек испытают все.

Вред алкогольных напитков для плода подтвержден, есть и диагнозы, точно указывающие на то, что мать во время беременности принимала уж слишком много алкогольных напитков. Но вот современные врачи говорят о том, что бокал вина или шампанского на праздник, если не праздновать каждую дату в календаре, не вредит ни беременной, ни ребенку. Раз в месяц можно позволить себе 200 мл вина, шампанского или 300 мл пива безо всякого вреда. То можно есть поднять бокал под бой курантов или съездить на шашлыки и не испытывать страданий из-за того, что всем вокруг пиво можно, а беременной нет, и от этого хочется еще больше.

Про курение — отдельная тема. Достоверно известно, что никотин понижает количество кислорода в крови матери, дети рождаются с признаками внутриутробной гипоксии и недостаточным весом. И постоянно ученые сообщают о новых видах вреда, которые может нанести сигарета ребенку.

Недавно в Университете Киото обнаружили, что курение в беременность и даже после влияет на слух малыша. 50 000 обследованных детей доказали этот факт: у каждого 20-го ребенка, выношенного курящей матерью, есть нарушения слуха. А если мама курила в присутствии крохи только после родов, то слышать хуже начинал каждый третий ребенок. Если же с сигаретой женщина не расставалась ни в беременность, ни после, то нарушения слуха регистрировались у 70% детей. И это — огромное количество.

Стремление оградить будущих малышей от страданий похвально, и если оно не исходит от будущих родителей, то государство вполне может взять на себя роль заботливого дядюшки. Проблема в том, что подобный законопроект скажется скорее на тех, кто и так знает о вреде и старается воздерживаться от пива и сигарет во время беременности, чем на действительно зависимых от никотина и алкоголя матерях. Но как же тогда решать вопрос здоровья будущих поколений?

Табачные ограничения в разных странах

Штрафов за курение, прием алкоголя или продажу беременным не ввели нигде. Но в разных странах есть свои стратегии, ограничивающие население от пагубных привычек.

Эффективнее всего борются с табакокурением в США. Табачные компании уже понесли большой ущерб за рекламу легких сигарет полувековой давности: благодаря утверждению, что такое курение не опасно, 5 крупнейших табачных производителей в США выплатили страховым компаниям 206 миллионов долларов на покрытие лечения курящих. При этом изначально страховщики требовали 218 миллиардов, и судебный процесс не больше, ни меньше — 15 лет.

Поскольку сегодня выплаты от сигаретных магнатов закончены, то за ущерб своему здоровью от никотина платит сам клиент страховой компании: страховки здоровья для курящих значительно дороже, чем для тех, кто подтвердит «свободу от никотина» тестами. И беременных это тоже касается.

Швеция

Кнутом и пряником помогают власти шведам перестать курить и пить. И алкоголь, и сигареты стоят запредельно дорого, никотин в Швеции — один из самых дорогих в мире. Зато тем, кто смог бросить курить, выдаются солидные премии от начальства, а те студенты, которые рассчитывают получать премию, сначала должны перестать смолить сигареты: деньги выдают на учебу и жизнь, а не на вред здоровью!

Сингапур

В Сингапуре борются с курением уже три десятилетия, и в три раза снизили количество никотинозависимых. Пребывать с дымящейся сигаретой нельзя почти нигде, а штраф за курение в общественном месте (а оно в Сингапуре практически везде) достигает 1000 долларов. Рекламы сигарет в этой стране не увидеть, стоимость пачки начинается с 10 долларов, а картинки на упаковках ужасают даже привыкших к дизайну российских пачек курильщиков.

Ирландия

Ирландским гномам с неизменной трубочкой во рту приходится тяжело: начиная с 2004 года в стране нельзя курить. Можно предаваться пагубной привычке в своем доме, а также в специально отведенных закутках в отелях, тюрьмах, интернатах и психиатрических клиниках. Вне спецместа курение обойдется в 3000 евро.

Голландия

Несмотря на то, что Нидерланды и провинция Голландия в нашем понимании — места поголовного употребления марихуаны, за здоровьем населения правительство следит и «баловство» позволяет строго дозированно. Ну а те, решился избавиться от пристрастия к курению, будут поощрены. Стоит только бросить курить и пройти медицинское обследование, и страховая компания выдаст премию в размере 200 евро.

Личный опытМарк Собжак, Нидерланды

Существует несколько программ поддержки для тех, кто решил перестать курить. Во-первых, государство оплачивает все проверенные и эффективные методы, помогающие никотинозависимым. Сюда входят и акупунктура, и никотиновые пластыри, и жвачки с никотином. Во-вторых, есть бонус для тех, кто действительно перестал курить. 200 евро выдают после прохождения медицинских тестов на наличие никотина в крови и восстановление функций легких и бронхов. Хотя, например, в моем случае и спустя 10 лет после отказа от сигарет врачи все равно видели историю курения в прошлом.

В-третьих, медицинская страховка для некурящих стоит немного меньше. Ну а в-четвертых, та же страховая компания тоже выдаст небольшую премию за переход из категории «рискованных» пациентов в более здоровую часть населения.

Италия

Италия — страна, где заботятся о беременных и детях. Нет, их не штрафуют за курение или распитие алкоголя в положенных местах, но вот если дама в положении или взрослый с ребенком пожалуются на курящего рядом с ними в общественном месте человека, то штраф для курильщика вырастет в 20 раз, с 25 до 500 евро!

По мнению лидера движения «За права женщин России» адвоката Людмилы Айвар, надо не вводить систему штрафов, а призывать будущих мам к здоровому образу жизни, воспитывая в них сознательность.

«Человек волен распоряжаться собой, своим телом так, как считает нужным. У нас женщина вправе решать, будет она рожать малыша или сделает аборт, будет ли она во время беременности курить или пить пиво. Это ее ответственность. Как ей можно запретить и кто это будет делать?

Ее могут начать штрафовать, но она не перестанет курить и пить, она начнет прятаться. Запретить продавцам отпускать ей сигареты и алкоголь? Как? Требовать справку о беременности? А если женщина полная? Это просто бред. Это в корне неверный подход к проблеме. Если мы хотим, чтобы у нас беременные женщины вели здоровый образ жизни, не злоупотребляли спиртными напитками, не курили, то нужно воспитывать в первую очередь женщину, чтобы ей было неприятно и стыдно перед собой и перед будущим ребенком».

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