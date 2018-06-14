Американка утверждает, что её фотографирует невидимка

Жительница городка Бентон, который находится в США нашла на смартфоне неизвестный снимок и утверждает, что она его не делала и шокирована тем, что кто-то невидимый следит за ней. Мало того, девушка утверждает, что её сфотографировала демоническая невидимая сущность на мобильный телефон. Дебра рассказала, что в этом момент в доме никого не было. У женщины двое детей, старший был на работе, а младший находился далеко от города и все двери и окна были закрыты. Следов взлома полицейские также не обнаружили, чем ещё больше напугали девушку. Дебра рассказала, что это не первый случай в её жизни, когда происходит мистическая ситуация. Она добавила, что это не шутка или розыгрыш, а всё произошло на самом деле и она опасается оставаться дома одна. Стоит отметить, что люди идут на различные ухищрения, чтобы стать популярнее и пользователи Сети, которые услышали о истории девушки уверены, что ничего мистического здесь нет. Девушка сделала селфи или попросила кого-то из знакомых в погоне за популярностью.