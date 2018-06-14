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Instagram-«голышка» Ратаковски озадачила всех «одетым» фото
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Instagram-«голышка» Ратаковски озадачила всех «одетым» фото 

Пятый канал 27 минут назад
Фото: Пятый канал
В своем instagram-аккаунте модель и актриса 27-летняя Эмили Ратаковски чаще всего выкладывает аппетитные в эротическом плане фотографии. Даже если на снимке сыр — то обязательно рядом с томной Эмили, у которой видна грудь.
Многочисленные подписчики, понятное дело, от такого провокационного и откровенного контента в полном восторге. Из раза в раз публикации юной красавицы срывают бесконечное количество теплых отзывов и комплиментов.
И вот, в среду, 13 июня, случилось то, что его уже не ожидал никто. Знаменитая instagram-«голышка» Эмили Ратаковски опубликовала «одетую» фотографию. На снимке Эмили в чуть укороченном топе (так что изящную фигуру все же можно увидеть и оценить), в брюках и с охапкой полевых цветов. Лицо красавицы не роковое и не томное — открытая и обаятельная Ратаковски улыбается и смотрит дружелюбно. К слову, видно, что даже нижнее белье у Эмили на этот раз надето.
В общем, поклонники, несмотря на внезапные перемены в образе модели, отреагировали положительно, отмечая красоту, естественность и обаяние Ратаковски. К слову один из самых трогательных и проницательных комментариев оставил русскоговорящий пользователь.
— Наконец то не порнуха, — написал молодой человек.
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