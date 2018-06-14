Покажи свой Instagram: рассматриваем 10 кадров тюменцев, гуляющих по яблоневым аллеям

Этим утром мы готовы радовать вас нежной инстаподборкой с женским характером. Фотопортреты тюменок — прекрасны, а в окружении цветущих яблонь — прекрасны вдвойне. Да, идея создания таких кадров не нова, но и теплый период года в Тюмени, сами знаете, очень скоротечен. Поэтому прекращайте задумчиво хмурить брови и любуйтесь летней красотой вместе с нами. А если захотите сделать фотокадры в яблонях, вам поможет наша полезная шпаргалка. — В яблоневом саду на Мельникайте, за Технопарком, всё цветение высоко, но есть и низкие ветки. Невысокие яблони и другое ландшафтное богатство найдёте на Центральной площади (где стоит памятник Ленину). Аллея в зоне отдыха Заречных микрорайонов — популярное место, потому что здесь яблоневый цвет образует арку, выглядит красиво. Не только белые, но и розовые яблони есть в сквере Депутатов на пересечении Олимпийской и Широтной. Ещё сделать кадры на фоне цветущих яблонь можно у мужского монастыря, в сквере Борцов революции, Александровском саду и площади 400-летия Тюмени, — советует фотограф 72.ru Ирина Шарова

Счастье — это просто Ясная погода, нарядное платье и фотосессия с профессиональным фотографом — залог отличного настроения. Обычно девушка на снимке орудует помадами и кисточками, делая других горожанок ещё красивее, а тут выступила в роли модели. Как вам результат?

Публикация от Елена Щелчкова (@elen.line) 12 Июн 2018 в 9:48 PDT Мечты сбываются Новая стрижка и красивые виды вокруг — вполне себе повод сделать несколько кадров. И ещё парочку, чтобы выбрать самый лучший для личного фотоархива и инстаграма, конечно же.

Публикация от terentevanatalie (@terentevanatalie) 11 Июн 2018 в 9:07 PDT И мне, мне тоже портретик! Знаете известное выражение — сапожник без сапог? Фотограф Диана обычно снимает тюменцев на фоне цветущих яблонь, а тут и сама решила попозировать на камеру. Мы считаем, что получилось замечательно. А вы?

Публикация от Диана, (@malaakhova) 10 Июн 2018 в 10:06 PDT Любоваться от заката до рассвета Ирина признаётся, что рассматривать цветы на яблоневых ветках и вдыхать их аромат она может бесконечно. И в подтверждение делится со всем миром вот этим своим портретом. И напоминает, что совсем скоро деревья уже отцветут. Ну вы поняли, что делать.

Публикация от Фотограф Тюмень (@_irina_ru_) 12 Июн 2018 в 9:51 PDT Как на обложке модного глянца Прекрасная модель Лилу очень органично смотрится в кадре. Нежная, чувственная, чем-то напоминающая сказочную фею. Считаем, что ей запросто можно сниматься для модных журналов. Вы с нами согласны?

Публикация от @linda_inessa_ 10 Июн 2018 в 11:20 PDT В единении с природой Поглядите, как красиво сочетается платье очаровательной тюменки с окружающим её пейзажем. Интересно, о чём задумалась златовласая Наталья? Пишите свои варианты в комментарии.

Публикация от Фотограф📸Терентьева Наталья 📸 (@terentevantyumen) 11 Июн 2018 в 9:33 PDT Когда бунтарка в душе Все привыкли видеть фотографирующихся у яблонь девушек в нежных нарядах, но кто сказал, что по-другому нельзя? Поэтому отбросьте в сторону все стереотипы и делайте как нравится. В пределах разумного, конечно.

Публикация от Ekaterina Minulina (@kate_minulina) 12 Июн 2018 в 8:50 PDT Угадай мой любимый цвет Фотограф — тот же художник: может при обработке кадров выбрать нужную палитру и творить. Автор этого кадра сделал снимок в нежных карамельных тонах, что пришлось по душе девушке в кадре.

Публикация от @dream.catcher_shot 12 Июн 2018 в 1:37 PDT Миллион цветов в одном кадре Нет, не алые розы, а знакомые с детства одуванчики и яблоневый цвет. Из желтых сорняков веночек можно сделать быстро, а потом радостно нести домой. А вот ветки деревьев ломать не советуем: другие ведь тоже хотят любоваться этой красотой.

Публикация от Анастасия 👸🏻 (@nastya_jaguar72) 13 Июн 2018 в 2:47 PDT Знаю, ты на меня смотришь И как тут не смотреть, если красиво невероятно? Всё в этом кадре хорошо: и девушка, и нарядные яблони. На то, чтобы сделать серию кадров, у фотографа ушло не больше 10 минут.

Публикация от E L E N A I V A S I V A (@fried_pic) 12 Июн 2018 в 4:51 PDT Предлагаем посмотреть и другие наши инстаграмные подборки. Любуйтесь крутыми кадрами тюменцев из отпуска, и смотрите, как проходят будни интересных тюменцев, которых можно смело причислить к армии блогеров. А ещё можете поглазеть на 10 местных холостяков, которые отлично получаются на фотоснимках. Тоже хотите увидеть свой инстакадр в тематической подборке на нашем сайте? Присылайте нам ссылки на свой аккаунт в сообщения нашей группы в VK. И обязательно загляните в наш Instagram-аккаунт. Ежедневно публикуем здесь интересные кадры из жизни нашего города.