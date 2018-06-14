Конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии в Чунцине

Район Улун /Чунцин/, 13 июня / Синьхуа / — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао

Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао

Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао

Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао