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Конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии в Чунцине
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Конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии в Чунцине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао
Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао
Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао
Район Улун /Чунцин/, 13 июня /Синьхуа/ — На базе чайного производства «Баймашань» в районе Улун Чунцина /Юго-Западный Китай/ сегодня прошел конкурс сбора чайных листьев и чайной церемонии. Число участниц составило почти 100 человек. Фотографии Синьхуа/Ван Цюаньчао
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