Сколько цветов высадят в Иркутске летом?

В пресс-службе администра­ции Иркутска корреспонденту « АиФ в ВС» рассказали, что в городе сделают более 100 клумб общей площадью 10 тысяч ква­дратных метров, на которых высадят более 700 тысяч цветов. Кроме этого на улицы выставля­ют вазоны с цветами и обустра­ивают зелёные металлические конструкции.

Как рассказали на предпри­ятии, которое занимается цве­точным дизайном областного центра, в этом году изменилось оформление клумб. На смену строгим геометрическим лини­ям пришли плавные с воздуш­ными фактурами. Для придания объёма композициям будут вы­саживать цветы разной высоты.

У театра кукол появится клумба в форме яркого калейдоскопа, а у драмтеатра этим летом будут расти розы.

Первыми были за­сажены клумбы в центральных районах города, там уже в конце мая появились цветы. Осталь­ные районы украсят до середины июня.