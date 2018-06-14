Сколько цветов высадят в Иркутске летом? 

В пресс-службе администрации Иркутска корреспонденту «АиФ в ВС» рассказали, что в городе сделают более 100 клумб общей площадью 10 тысяч квадратных метров, на которых высадят более 700 тысяч цветов. Кроме этого на улицы выставляют вазоны с цветами и обустраивают зелёные металлические конструкции.
Как рассказали на предприятии, которое занимается цветочным дизайном областного центра, в этом году изменилось оформление клумб. На смену строгим геометрическим линиям пришли плавные с воздушными фактурами. Для придания объёма композициям будут высаживать цветы разной высоты.
У театра кукол появится клумба в форме яркого калейдоскопа, а у драмтеатра этим летом будут расти розы.
Первыми были засажены клумбы в центральных районах города, там уже в конце мая появились цветы. Остальные районы украсят до середины июня.