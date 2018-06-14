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Сколько цветов высадят в Иркутске летом?
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Сколько цветов высадят в Иркутске летом? 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В пресс-службе администра­ции Иркутска корреспонденту «АиФ в ВС» рассказали, что в городе сделают более 100 клумб общей площадью 10 тысяч ква­дратных метров, на которых высадят более 700 тысяч цветов. Кроме этого на улицы выставля­ют вазоны с цветами и обустра­ивают зелёные металлические конструкции.
Как рассказали на предпри­ятии, которое занимается цве­точным дизайном областного центра, в этом году изменилось оформление клумб. На смену строгим геометрическим лини­ям пришли плавные с воздуш­ными фактурами. Для придания объёма композициям будут вы­саживать цветы разной высоты.
У театра кукол появится клумба в форме яркого калейдоскопа, а у драмтеатра этим летом будут расти розы.
Первыми были за­сажены клумбы в центральных районах города, там уже в конце мая появились цветы. Осталь­ные районы украсят до середины июня.
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