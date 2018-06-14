Королева красоты. Пенсионерка из Сибири выиграла конкурс в Турции.

Нина Сусленкова, 62-летняя жительница Новосибирска, может дать фору любой заморской красавице. Не смотря на элегантный возраст, она ведет активный образ жизни, а недавно приняла участие в конкурсе красоты.

От Ростова до Антальи

Недавно она вернулась с победой с Международного конкурса красоты для женщин элегантного возраста, который проходил в турецком городе Анталья.

Оксана Смирнова , корреспондент «АиФ-Новосибирск» : Нина, вы уже не первый раз завоёвываете корону и титул на конкурсе красоты. На подиум вы впервые вышли на пенсии или всё начиналось гораздо раньше?

Нина Сусленкова: Новосибирские организаторы конкурсов красоты увидели мои фото в соцсетях. Был один проект, в котором в женском журнале опубликовали фотографии женщин, уже имеющих внуков. Меня сначала пригласили поучаствовать в конкурсе красоты в 2016 году в Ростове-на-Дону. Тогда у них ещё были возрастные ограничения до 40 лет. Мне на тот момент было около 60, но организаторы решили сделать исключение. Однако я отказалась от участия — не была готова, да и как-то неудобно. А потом подумала: почему бы и нет, ведь женщины после 40 лет тоже бывают красивыми.

Затем на Всероссийском конкурсе элегантности, успеха и красоты среди замужних женщин «Миссис Россия International-2017» появилась номинация «Женщины от 41 до 60 лет», и я решила участвовать. Готовилась основательно. Записалась в новосибирскую школу моделей, чтобы научиться ходить по подиуму, продумала и сшила на заказ национальный костюм, сняла видеоролик-визитку о Сибири, моей семье и о своих увлечениях, подготовила творческий номер — восточный танец. Муж и сыновья меня во всём поддерживали, говорили: ты обязательно победишь. И я победила в своей возрастной номинации. И получила право представлять Россию на аналогичном международном конкурсе, который в начале мая этого года проходил в турецкой Анталье. Домой оттуда я вернулась с победой.

Оксана Смирнова, корреспондент «АиФ-Новосибирск»: После стольких побед есть ли возможность как-то реализовать себя дальше? За рубежом, например, есть несколько женщин-моделей, чей возраст уже за 70. И это не мешает им успешно сниматься для модных журналов и участвовать в показах. Вам поступали такие предложения?

— Лет 10 назад я пошутила, что в 90 буду моделью мирового уровня. И это было действительно шуткой, я даже и не думала, что когда-то пойду учиться в модельную школу и буду рядом с 20-летними девочками оттачивать дефиле, позировать перед фото— и видеокамерами. Но всё это случилось. Меня стали приглашать на российские и международные конкурсы как раз после того, как я вышла на пенсию.

Ещё несколько лет назад казалось, что в мире царит культ молодости, но сегодня возраст — уже не преграда, чтобы попасть на обложки модных журналов, подиумы и конкурсы красоты. В Новосибирске модельная школа, в которой я занималась, несколько лет назад сняла ограничения по возрасту для своих подопечных. А престижный международный конкурс красоты поднял возрастную планку до 60 лет. Возможно, и это ещё не предел. Я верю, что и в нашей стране в скором времени модели элегантного возраста будут демонстрировать одежду для пожилых дам. Пока таких предложений мне не поступало. Но если будут — с радостью соглашусь.

Полюбить жизнь

— Некоторые пенсионерки жалуются, что одеваться со вкусом им непросто — в магазинах одежда рассчитана в первую очередь на молодёжь…

— Модные и красивые вещи на любой возраст всё-таки можно найти в магазинах города. Конечно, гардероб нужно подбирать со вкусом. Если есть сомнения — лучше спросить мнение продавца-консультанта, он охотно поможет в выборе. Я бы посоветовала женщинам пенсионного возраста приобрести себе вечернее платье в пол (не обязательно дорогое) и хотя бы пару раз в год ходить в нём в наш Оперный театр — это такой праздник для души! Женщине просто необходимо иногда отвлечься от домашних дел, надеть красивое платье, отправиться в шикарное место и почувствовать себя красивой и элегантной.

— Многие женщины после 30, а то и раньше, стесняются своего возраста. Вы когда-нибудь его скрывали?

— Мне посчастливилось — я всегда выглядела моложе своих лет. Секрет красоты прост: надо улыбаться, радоваться и наслаждаться жизнью, и будешь выглядеть всегда свежо. Однажды я заметила, что пожилые иностранцы выглядят очень молодо по сравнению с нашими пенсионерами. При этом они далеко не всегда носят дорогие вещи или делают какие-то особые косметические процедуры. Многие даже волосы не красят, когда седина появляется. Но они всегда улыбаются, в отличие от наших людей пожилого возраста. Я очень люблю Россию, и для меня русские женщины — самые красивые. Но им надо научиться быть счастливыми. Конечно, забот в пожилом возрасте хватает. Но улыбка творит чудеса. А когда человек хмурится и погрязает в каких-то своих внутренних переживаниях и заботах — он не видит красоты вокруг: голубого неба, солнышка… Не умеет радоваться. Мне одна участница конкурса (ей 20 лет) сказала: «У вас такая замечательная улыбка, просто невозможно не улыбнуться в ответ». Думаю, нам всем не мешает быть доброжелательными и открытыми.

— В зарубежных странах на пенсию люди уходят в 60–65 лет. Предлагают повысить пенсионный возраст и в РФ. Как вы на это смотрите?

— По-моему, осталось всего 3 страны: Россия, Узбекистан и Беларусь, где женщины уходят на пенсию в 55 лет. Думаю, это отличный возраст, чтобы предоставить человеку право выбора: работать дальше или уже отдыхать. Ведь здоровье и силы в этом возрасте ещё позволяют исполнить свои мечты юности. Но для этого нужно и много свободного времени! Оно появляется только на пенсии. Я уже несколько лет как пенсионерка, и мне очень нравится этот период жизни.

— А к пластической хирургии как относитесь? Многие пытаются таким образом продлить молодость…

— Отрицательно отношусь к этому. Сохранить красоту и здоровье только с помощью уколов и подтяжек невозможно. Женщина красива своим жизнелюбием. Старость одолеет быстро, если сидеть без дела. Сейчас я на пенсии, но у меня много увлечений. В местном клубе с подругами занимаемся танцами, фитнесом. С весны по ноябрь купаемся в нашем Обском море. Зимой — обливаюсь холодной водой на морозе, катаюсь в лесу на лыжах. А летом мне вообще скучать некогда. Огород у меня — 33 сотки, я всё время в движении. Сажаю по 10–20 грядок моркови и поле тыквы. Осенью на столе всегда свежевыжатый морковный и тыквенный соки.

Но и на отдых время находится. Вместе с подругами, которые тоже уже на пенсии, отмечаем праздники и дни рождения. Они меня поддерживают во всех конкурсах. После очередного устроили тёплую встречу в Новосибирске. По этому случаю я даже снова надела конкурсное платье и корону. Любит такие моменты и моя старшая внучка — студентка НГУ. Гордится мною. Говорит: «Бабушка у меня красавица!»

— Вы всегда были довольны своей внешностью или были моменты, когда не очень себе нравились?

— Конечно, наверное, как и многие женщины, я не всегда считала себя красивой. Был период, когда комплексовала по поводу своей внешности и стеснялась, когда мне делали комплименты.

А потом поняла: не нужно стремиться быть похожей на какой-то идеал. Надо любить себя, своё лицо и тело, и тогда все окружающие будут видеть тебя красивой. Это поняла только недавно, когда вышла на пенсию.